HABER

AK Parti İl Başkanı Yanar, Yaşlılar Haftasını kutladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2018 11:44 | Son Güncelleme

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Yaşlılar Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı.AK Parti Nevşehir İl Başkanı Yanar mesajında, “Bizler için birer hayat rehberi olan, aile ve toplumumuzun en temel yapı taşını oluşturan yaşlılarımız aynı zamanda kültürlerimizin yarınlara aktarılmasına da vesile olmaktadır” dedi.Yanar’ın mesajı şöyle;"Yaşlılarımızın bizlerin dünü, bugünü ve yarınıdır, aydınlık geleceğimizin teminatıdır.

AK Parti İl Başkanı Yanar, Yaşlılar Haftasını kutladı

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Yaşlılar Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
AK Parti Nevşehir İl Başkanı Yanar mesajında, “Bizler için birer hayat rehberi olan, aile ve toplumumuzun en temel yapı taşını oluşturan yaşlılarımız aynı zamanda kültürlerimizin yarınlara aktarılmasına da vesile olmaktadır” dedi.
Yanar’ın mesajı şöyle;
"Yaşlılarımızın bizlerin dünü, bugünü ve yarınıdır, aydınlık geleceğimizin teminatıdır. Aile ve toplumumuzun en temel yapı taşı olan yaşlılarımız aynı zamanda kültürlerimizin yarınlara aktarılmasına da vesile olmaktadırlar. Yaşlılık hayatımızın kaçınılmaz bir gerçeğidir. Bizler millet olarak yaşlılarımızı asla bir yük olarak görmedik aksine onların yaşamlarını kolaylaştırmak, yaşam standartlarını iyileştirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Hükümetimiz yaşlılarımızın kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak için bir dizi yasal düzenlemeler getirdi. Devletimiz, değerli büyüklerimizin, modern çağın hızına ayak uydurması için çalışmalarını sürdürmektedir. Ve sürdüreceğinden de hiçbir şüphem yoktur. Tüm bu duygu ve düşüncelerle tüm büyüklerimizin ve yaşlılarımızın ‘Yaşlılar Haftası’nı canı gönülden kutluyor, mutlu, huzurlu ve bereketli bir ömür diliyorum.”

Rusya'dan İngiltere'ye misillemeRusya'dan İngiltere'ye misilleme
Rekora doymayan dolar güne böyle başladı!Rekora doymayan dolar güne böyle başladı!
Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrıÇiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Meral Akşener: Ferman padişahın ama Havran bizimdir

Meral Akşener: Ferman padişahın ama Havran bizimdir

AK Parti Kongresi'nde kavga!

AK Parti Kongresi'nde kavga!

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

MHP Lideri Devlet Bahçeli: Milliyetçi, ülkücü hareket bugün tarih yazıyor

MHP Lideri Devlet Bahçeli: Milliyetçi, ülkücü hareket bugün tarih yazıyor

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.