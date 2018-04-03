AK Parti İl Başkanı Yurdunuseven, hükümeti eleştiren siyasilere cevap verdi

AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, ekonomik veriler üzerinden hükümeti eleştiren bazı siyasilere “alım gücü” üzerinden cevap vererak “Eleştireceğiz diye kimse halkımızı rakamlarla kandırmasın” dedi.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Toplantıya Medya ve Tanıtım Başkanı M. Zahit Özer ve İl Yönetim Kurulu üyesi Atike Selman da katıldı.Ekonomik veriler üzerinden eleştiride bulunanlara cevap veren İl Başkanı Yurdunuseven, “Bazı siyasiler çeşitli ekonomik verileri basın ile paylaşmış. Burada paylaşılan rakamlar doğrudur ama bu rakamları yazarken alım gücü hesaplamasını unutmuş ya da bilerek yazmamışlar. Yani kendi kendilerini ele vermişler. Rakam verip rakamlar üzerinden gerçek alım gücünü göstermeden eleştiri yapmak doğru bir yöntem değildir. Bugün Türkiye yüzde 7.4 oranında büyüme gerçekleştirmiş bir ülkedir. Bu da dünya sıralamasında ciddi bir seviyeye geldiğini gösterir. Burada hesaplama yaparken 2002’deki alım gücü ile 2018 yılındaki alım gücünü karşılaştırarak yapmak lazım. Aradaki fark nedir buna bakmak lazım” dedi.

“Halkımızın alım gücü arttı”

2002 yılı ile bugünü kıyaslayarak asgari ücretin alım gücü hakkında kıyaslama yapan Yurdunuseven şöyle konuştu:

“Örneğin 2002 yılındaki asgari ücretle 920 tane ekmek alınırken bugün 1603 tane ekmek alınıyor. Demek ki yüzde 50’den fazla bir alım gücü artışı sağlanmış. 2002 yılında bir asgari ücretle 216 litre süt alınırken bugün 411 litre alınıyor. 2002 yılında 294 kilo un alınabilirken bugün 458 kilo un alınabiliyor. Yani yüzde yüze yakın bir alım gücünde artış söz konusu. 2002’de 74 kilo kuru fasulye alabilen bir kişi bugünün asgari ücreti ile 162 kilogram alabiliyor. Burada birçok örnek verilebilir. 2002’de 69 kilo tavuk alabilen kişi bugün 107 kilo tavuk alabiliyor. Halkımızın alım gücü arttığı gibi ekonomimiz de büyüdü. Yoksa 2002’de rakam şuydu bugün bu oldu demek açıklayıcı bir tabloyu ortaya koymaz.”