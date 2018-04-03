HABER

AK Parti İl Başkanı Yurdunuseven, hükümeti eleştiren siyasilere cevap verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 16:39 | Son Güncelleme

AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, ekonomik veriler üzerinden hükümeti eleştiren bazı siyasilere “alım gücü” üzerinden cevap vererak “Eleştireceğiz diye kimse halkımızı rakamlarla kandırmasın” dedi.AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

AK Parti İl Başkanı Yurdunuseven, hükümeti eleştiren siyasilere cevap verdi

AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, ekonomik veriler üzerinden hükümeti eleştiren bazı siyasilere “alım gücü” üzerinden cevap vererak “Eleştireceğiz diye kimse halkımızı rakamlarla kandırmasın” dedi.
AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Toplantıya Medya ve Tanıtım Başkanı M. Zahit Özer ve İl Yönetim Kurulu üyesi Atike Selman da katıldı.Ekonomik veriler üzerinden eleştiride bulunanlara cevap veren İl Başkanı Yurdunuseven, “Bazı siyasiler çeşitli ekonomik verileri basın ile paylaşmış. Burada paylaşılan rakamlar doğrudur ama bu rakamları yazarken alım gücü hesaplamasını unutmuş ya da bilerek yazmamışlar. Yani kendi kendilerini ele vermişler. Rakam verip rakamlar üzerinden gerçek alım gücünü göstermeden eleştiri yapmak doğru bir yöntem değildir. Bugün Türkiye yüzde 7.4 oranında büyüme gerçekleştirmiş bir ülkedir. Bu da dünya sıralamasında ciddi bir seviyeye geldiğini gösterir. Burada hesaplama yaparken 2002’deki alım gücü ile 2018 yılındaki alım gücünü karşılaştırarak yapmak lazım. Aradaki fark nedir buna bakmak lazım” dedi.
“Halkımızın alım gücü arttı”
2002 yılı ile bugünü kıyaslayarak asgari ücretin alım gücü hakkında kıyaslama yapan Yurdunuseven şöyle konuştu:
“Örneğin 2002 yılındaki asgari ücretle 920 tane ekmek alınırken bugün 1603 tane ekmek alınıyor. Demek ki yüzde 50’den fazla bir alım gücü artışı sağlanmış. 2002 yılında bir asgari ücretle 216 litre süt alınırken bugün 411 litre alınıyor. 2002 yılında 294 kilo un alınabilirken bugün 458 kilo un alınabiliyor. Yani yüzde yüze yakın bir alım gücünde artış söz konusu. 2002’de 74 kilo kuru fasulye alabilen bir kişi bugünün asgari ücreti ile 162 kilogram alabiliyor. Burada birçok örnek verilebilir. 2002’de 69 kilo tavuk alabilen kişi bugün 107 kilo tavuk alabiliyor. Halkımızın alım gücü arttığı gibi ekonomimiz de büyüdü. Yoksa 2002’de rakam şuydu bugün bu oldu demek açıklayıcı bir tabloyu ortaya koymaz.”

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisiCHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Tosun'un skandalları bitmiyor!Tosun'un skandalları bitmiyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

Kılıçdaroğlu'ndan partililere disiplin uyarısı: Gereği yapılacak

Kılıçdaroğlu'ndan partililere disiplin uyarısı: Gereği yapılacak

Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım

Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım

AK Partili belediye başkanı Alatepe: Esenyurt’u kaybedersek İslam’ı kaybederiz

AK Partili belediye başkanı Alatepe: Esenyurt’u kaybedersek İslam’ı kaybederiz

AK Parti İstanbul Kongresi'nin tarihi belli oldu!

AK Parti İstanbul Kongresi'nin tarihi belli oldu!

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.