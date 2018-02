AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresi

AK Parti gençliğinin, gürültünün ve patırtının gençliği olmadığına işaret eden Bozdağ, "Milletimin gençliğidir, onun için çok farklı bir gençlik var. Biz, AK Parti'nin mazisi ve bugünüyüz, siz de bugünüsünüz ama bizden farklı olarak AK Parti'nin ve Türkiye'nin geleceği siz gençlersiniz. Bugün ülkemizde yönetimde bulunuyorsak sizin adınıza bulunuyor, size vekaleten bu görevleri yapıyoruz. Gün gelecek bu vekaleti, vekaletin asıl sahibi olan gençlerimize her birimiz ayrı ayrı tevdi edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de elinde sopa, silah, bıçak ve satır bulunan bir gençlik değil, aksine bilgisayarı, kitabı ve kalemi olan bir gençlik isteyen ve böyle bir gençlik için çalışan bir siyasal hareket olduklarını aktaran Bozdağ, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir yanında terör ve şiddetle mücadele edilirken, teröre, şiddete destek veren gençlik değil, terörün ve şiddetin karşısında, bayrağının, milletinin, devletinin, vatanının ve hükümetinin yanında bulunan bir gençlik istiyoruz. 'Şiddete ve teröre hayır' diyen bir gençlik istiyoruz ve bunun için de büyük bir mücadele veriyoruz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışını şiar edinmiş ve bu anlayış için her şeyini gözünü kırpmadan fedaya hazır bir gençlik istiyoruz. Bugün Türkiye'de terör örgütleri, teröristleri ve bu terör örgütlerini kullanan istihbarat örgütlerinin nüfuz edemediği gençlik AK Parti'nin gençliğidir, sizlersiniz. Allah'ın izniyle terör örgütlerine, teröristlere ve terör sevicilere Osmanlı tokadı olacak gençlik de yine bu aziz gençliktir. Biz, her birinize inanıyor, her birinize güveniyoruz. Buradan çok net söylüyorum, bazı üniversitelerimizde terör örgütlerinin taşeronluğunu yapan, terör örgütlerinin kullandığı aklını ve ruhunu terör örgütlerine teslim etmiş olanlar, Türk gençliğini temsil edemezler. Onlar Yozgat'ın, onlar 81 ilin, onlar ilçelerimizin, beldelerimizin, köylerimizin gençliğini temsil edemezler."