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AK Parti İlçe Başkanı Dereci'den 'Kızılelma' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 18:35 | Son Güncelleme

İZMİR'de, AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Burcu Dereci geçen hafta sonu parti kongresinde kırmızı elma dağıtılmasıyla ilgili, "Kızılelma kimseye mal edilecek bir olgu değil.

AK Parti İlçe Başkanı Dereci'den 'Kızılelma' açıklaması

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Burcu Dereci geçen hafta sonu parti kongresinde kırmızı elma dağıtılmasıyla ilgili, "Kızılelma kimseye mal edilecek bir olgu değil. Biz bunun sahiplenilmesini kabul etmiyoruz. Afrin'deki operasyona dikkat çekmek için yaptığımız bir hareketti" dedi.
Güzelbahçe'de geçen hafta sonu yapılan AK Parti İlçe 6'ncı Olağan Kongresi'nde partililere Kızılelma ülküsünü temsilen kırmızı elma dağıtıldı. İlçe kongresindeki bu görüntüler AK Parti ve MHP arasında yerelde de ittifaka yeşil ışık olarak yorumlanırken, AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Burcu Dereci'den açıklama geldi. Dereci, "Aslında bu Kızılelma kimseye mal edilecek bir olgu değil. Bu bizim dağıttığımız kızıl elmaların üzerinde kızıl elmanın ne olduğunu anlatan bilgilendirici notlar vardı. Biz bunun sahiplenilmesini kabul etmiyoruz. Afrin'deki operasyona dikkat çekmek için yaptığımız masum bir hareketti" diye konuştu.

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