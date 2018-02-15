AK Parti ilçe başkanları göreve başladı

AK Parti tarafından Van’daki bazı ilçelere atanan başkanlar göreve başladı.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve AK Parti’nin yeni ilçe başkanları, bugün havaalanında çok sayıda partili ve vatandaş tarafından karşılandı. Geçtiğimiz haftalarda AK Parti Gevaş İlçe Başkanlığına atanan Tahsin Değirmenci, Çatak İlçe Başkanlığına atanan Mustafa Güvener, Çaldıran İlçe Başkanlığına atanan Abdurrahman Çınarağaç’ın ardından bu hafta da İpekyolu, Tuşba, Edremit ve Erciş ilçelerine atamalar gerçekleşti. Yapılan atamalarla İpekyolu İlçe Başkanlığına Vesim Yaviç, Tuşba İlçe Başkanlığına Muğdat Günini, Edremit İlçe Başkanlığına Savaş Nurullah Kıylık atanırken, Erciş’te ise mevcut ilçe başkanı Adnan Aydın ile devam kararı alındı.

İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile Van’a gelen yeni ilçe başkanları Vesim Yaviç, Muğdat Günini, Savaş Nurullah Kıylık ve Adnan Aydın, binlerce partili tarafından havaalanında karşılandı. Karşılama töreninde selamlama konuşması yapan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, ilçe başkanlarını partililere ve halka tanıtarak, kendilerine başarılar diledi.

Yapılan tanıtımın ardından ilçe başkanları kendi ilçelerinde devir teslim töreniyle göreve başladı.