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AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmesinin tarihi belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ | 16.01.2018 17:21 | Son Güncelleme 20 dakika önce

AK Parti ve MHP arasında uyum yasalarına yönelik ittifak görüşmelerinin Perşembe günü saat 15.30'da yapılacağı öğrenildi.

AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmesinin tarihi belli oldu

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Anahtar Kelimeler:
MHP ak parti yasa ittifak

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