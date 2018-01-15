AK Parti ile MHP ittifak toplantısının tarihi belli oldu

Komisyon TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'un başkanlığında, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan oluşuyor.
MHP adına görüşmeleri yürütecek ekibin ise MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'dan oluşuyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacaklarını, Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ın adaylığını destekleyeceklerini belirtmiş ve "cumhur ittifakı" önermişti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel BaşkanıRecep Tayyip Erdoğan da partisinin grup toplantısında bu çağrıya yanıt vermiş ve bu ittifakın "milli ve yerli bir ittifak" olacağını kaydetmişti. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etmiş ve ittifak üzerine bir görüşme gerçekleştirmişti.
Görüşmede, iki partinin temsilcilerinden oluşacak bir komisyonun ittifak konusunda çalışması kararı alınmıştı.
Polis ve askerlerin kaldığı çadır kentte korkutan yangın!
Rus uzmanlar: Erdoğan'ın sabrı taşıyor
Bir tıkla ikizinizi bulun! Google'dan yeni özellik
Fransa Cumhurbaşkanı Macron erotik roman yazmış!
Minibüste engelli vatandaşı darp eden o caniler için karar verildi
Korkunç cinayet! Kiralık katil kimlikleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü
Öğrencisini darp etti! Psikolojisi düzelsin diye muska hediye etti
Ünlülerin çıplak görüntülerini yayan iCloud hacker'larına ceza
'Beni kullandı' dedi, ünlü ismin yaptıklarını bir bir ifşa etti!
İşinden sıkıldı, eskort oldu!
'Erdoğan'ı da, Bahçeli'yi de yakından tanırım, cumhurbaşkanlığı seçimini bu yıl yapacaklar'
'İYİ Parti'nin oy oranı en az yüzde 20, seçimi Meral Akşener kazanır'
Okuyucu Yorumları 0 yorum