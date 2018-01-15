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AK Parti ile MHP ittifak toplantısının tarihi belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ | 15.01.2018 23:52 | Son Güncelleme 7 saat önce

AK Parti ile MHP'nin ittifak komisyonu ilk toplantısını Çarşamba günü yapacak.

AK Parti ile MHP ittifak toplantısının tarihi belli oldu

Komisyon TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'un başkanlığında, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan oluşuyor.

MHP adına görüşmeleri yürütecek ekibin ise MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'dan oluşuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacaklarını, Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ın adaylığını destekleyeceklerini belirtmiş ve "cumhur ittifakı" önermişti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel BaşkanıRecep Tayyip Erdoğan da partisinin grup toplantısında bu çağrıya yanıt vermiş ve bu ittifakın "milli ve yerli bir ittifak" olacağını kaydetmişti. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etmiş ve ittifak üzerine bir görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmede, iki partinin temsilcilerinden oluşacak bir komisyonun ittifak konusunda çalışması kararı alınmıştı.

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MHP toplantı ak parti ittifak komisyonu

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