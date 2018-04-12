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AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 13:59 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara Milletvekili Erkan Haberal ve arkadaşlarının ''Polislerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi'' konusundaki önergesi, AK Partili milletvekillerince reddedildi. MHP’li Haberal da, önergeyi reddeden AK Partililere, ''Bütün polisler sizi dinledi, başka hiçbir şey demiyorum'' sözleriyle sitem etti.

AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!

TBMM'deki görüşmelerde önergesi üzerinde konuşan Haberal, ‘'Polis vatandaşın canını koruyor ama kendi canı tehlikede. Vatandaşın malını koruyor, oturacak bir evi bile yok, ailesinde huzur yok, her yıl 50 polis intihar ediyor. Emeklilikleri yetersiz, maaş kısıtlı. Çalışma saatleri, ücretleri ve emekli ikramiyeleri iyileştirilmeli'' dedi.

CHP'li Tanju Özcan ise,''Tapudaki memurun çalışma saati var, polisin yok. Ayda 75 saate varan fazla mesai yapıyorlar, mesaileri ödenmiyor. MHP ve Bahçeli'nin önerisine hayır demeyin. Cumhur ittifakını bile Sayın Bahçeli bu yüzden bozabilir'' diye konuştu.

Sözcü'de yer alan habere göre, AK Partili Hilmi Dülger ise, polisin sahip olduğu imkânların son 15 yılda yüzde 400 kat iyileştiğini, 2002 yılında 665 lira olan polis memuru maaşının bugün 4 bin 21 liraya çıktığını söyledi. Önerge daha sonra AK Parti oylarıyla reddedildi.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti MHP Ankara Erkan Haberal Milletvekili

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
BU DA DEVİT BAHÇALIYA E KAPAK OLSUN:)
İYİ parti söz verdi.Halledecek.Asena yı takip edin.
Zurriyetsiz hesap sormazsam namerdim diyordu hırsızlığı belgeli ayetle alay eden makara yapan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜĞU boluculuk sayan BOZKURDA hayvan deyip arapmason karışımı rabiş işareti yapan şehide kelle apoşa sayın diyen haburda pkkyi alkışlayan PAPA dostu TÜRKLÜK düşmanlarına baston oldu..işte bu yuzden IYI gelecek.. Türkiye IYI Olacak..
AKP BİR DEFA OLUMLU YANDA OY KULLANSA ŞAŞARDIM.
Seçimler bitsin görürsünüz mutabakatı; anlayacaksınız anyayı konyayı
polis 5000 tl maaşlada geçinemiyorsa işçi ne yapsın sayın haberal
2002 yılında dolar kaç lira, benzin kaç lira mazot kaç lira altın kaç lira 1 ekmek kaç lira onu da söyleseymiş ya sayın vekil
Zurriyetsiz hesap sormazsam namerdim diyordu hırsızlığı belgeli ayetle alay eden makara yapan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜĞU boluculuk sayan BOZKURDA hayvan deyip arapmason karışımı rabiş işareti yapan şehide kelle apoşa sayın diyen haburda pkkyi alkışlayan PAPA dostu TÜRKLÜK düşmanlarına baston oldu..işte bu yuzden IYI gelecek.. Türkiye IYI Olacak.... Ne Mutlu Türküm Diyene!..
Bu dikiş tutmaz bol gelir mhp aradan fırtlar düşer
POLİSE BIR SEY VERMEZ BU HUKUMET MHP DE ŞİRİN GÖRUNMEK İÇİN OYLE BIR YÖNERGE VERMIŞTIR REDDEDILECEGINI ONLARDA BILIYORDU BURDA AMAC AKP DEN KACAN OYLAR MHP YE GELSIN YANI SONUÇ IKISIDE IYI POLİS KOTU POLİS HESABI
Rahmetli Erbakan her zaman söylemiştir bunların mayası yok mayası veremezler yapamazlar
deveye sormuşlar neren eğri diye.deve cevap vermiş: nerem doğru ki.türkiyenin durumunu bu son söz özetlemeye yeter de artar bile.
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