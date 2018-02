AK Parti İlkadım 4. Olağan Kongresi

Demircan, şimdi de Türkiye'yi dışarıdan bir terör devletiyle kuşatmak istediklerini belirterek, "Oradan tehdit ediyorlar, bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi. Bu ülkeye oradan saldırmaya kalkışıyorlar. Buna elbette izin veremezdik. Türkiye bu terör saldırısının üzerine gerektiği şekilde gitti ve Mehmetçik Afrin'de, Azez'de gereken cevabı verdi. Münbiç'te de verecek, Fırat'ın doğusunda da verecek." diye konuştu.

"Afrin'e girmeyin.' diyenleri eleştiren Bakan Demircan, Amerika, PKK ve Esed'in dışında Türkiye'deki bazı kesimlerin de Afrin'e girilmesini istemediğini vurgulayarak, milletin bu süreci iyi değerlendirerek gereken cevabı sandıkta vereceğini kaydetti.

Türkiye'nin girilmesi gereken her yere gireceğini aktaran Sağlık Bakanı Demircan, şöyle devam etti:

"Elbetteki nereye gidileceğine, onların inlerine kadar, sonuna kadar gidileceğine bu millet karar verir, onun lideri karar verir, hükümet karar verir, Meclis karar verir. Onlar istemese de o inlere kadar gideceğiz, gireceğiz ve onların işlerini bitireceğiz. Birileri bozgunculuk yapmaya çalışıyor. Türkiye kendi nefis müdafaası hakkını kullanıyor. Egemenliğine karşı, milletinin hayatına karşı yapılan saldırılaya cevap vermeye çalışıyor. Üzerine düşeni yapıyor. Birileri o mücadeleyi sulandırmak için bir takım sözler, barış güvercinliği yapmaya kalkışıyor. Birileri de... Askerimizin her türlü ihtiyacı bir gram noksan olmamak kaydıyla karşılanıyor. Sağlık ihtiyacı, cephane ihtiyacı...Türkiye kendisinin ürettiği insansız hava araçlarıyla onların tepesinde, her an askerimize gerekli bilgiyi veriyor. Birileri hala tezvirat üretmeye çalışıyor. 'Bu nedir biliyor musunuz?' Bir ülke kendisini savunmak için müdahale kararı aldıktan sonra o müdahalenin aleyhinde konuşmak veya hatta tezvirat yaymak bozgunculuktur, suçtur."