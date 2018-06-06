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"AK Parti iş yapar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 21:07 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: - "Başkaları konuşur AK Parti yapar, başkaları şov yapar AK Parti iş yapar" - "Geçen sene desteklemeler haziran ve temmuz ayında verilirken biz bürokrat arkadaşlarımızla konuştuk bunu daha erken döneme çektik ve bu yıl şubat ayında vermeye başladık"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Başkaları konuşur AK Parti yapar, başkaları şov yapar AK Parti iş yapar." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine gelen Fakıbaba, burada toplu açılış ve temel atma törenine katıldı, ilçe sakinleriyle iftar yaptı.

Kendisinin de Birecik'te doğduğunu hatırlatan Fakıbaba, hemşehrileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kırsal kalkınmaya büyük önem verdiklerini belirten Fakıbaba, özellikle kırsal bölgede yaşayan gençleri iş sahibi yapmaya gayret ettiklerini ifade etti.

Fakıbaba, Şanlıurfa'nın kırsal kalkınmada büyük bir hamle gerçekleştirdiğini anlatarak, "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 42 ilde önemli faaliyetler yürütüyor. Şanlıurfa yatırımlarda 42 il içerisinde geçen yıl 24'üncü sırada iken bu yıl ikinci sıraya gelmiştir. Bürokrat arkadaşlarıma katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- Tarıma destek arttı

AK Parti'nin, iktidarı süresince önemli hizmetlere imza attığını vurgulayan Fakıbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Başkaları konuşur AK Parti yapar, başkaları şov yapar AK Parti iş yapar. Allah'ın izniyle bu kardeşinize inanın geldiğimiz günden beri iş yapıyoruz. 2002 yılında 1,8 milyar iken tarıma verilen destek 2018'de bu rakam 14 buçuk milyardır. Bunu AK Parti hükümetleri yapmıştır. Geçen sene desteklemeler haziran ve temmuz ayında verilirken biz bürokrat arkadaşlarımızla konuştuk bunu daha erken döneme çektik ve bu yıl şubat ayında vermeye başladık."

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Genel Başkanı Hakan Kalender de Şanlıurfa'nın, bakanlığın önem verdiği şehirlerinin başında geldiğini belirterek, "Bugüne kadar Şanlıurfa'ya 65 milyon lira hibe sağladık. Bu hibeler sayesinde 174 milyon liralık yatırım yapıldı ve yeni istihdamlar oluştu. Bu yatırımlar kırsal kalkınmaya verdiğimiz önemin bir göstergesidir." dedi.

Vali Abdullah Erin de kentin hızlı bir şekilde kalkındığını ve büyüdüğünü söyledi.

Şehirde refah artışının yükseldiğini anlatan Erin, kentin her ilçesinde devasa yatırımların yapıldığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından yapımı tamamlanan Birecik Devlet Hastanesi'nin açılış yapıldı, Birecik Su Arıtma Tesisi ile Doğalgaz hattı döşeme çalışmalarının temeli atıldı.

Bakan Fakıbaba, daha sonra ilçeye bağlı Surtepe, Yuvacık, Altınova ve Bağlarbaşı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, partisine destek istedi.

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Şanlıurfa Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ak parti gıda

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