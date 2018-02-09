HABER

AK Parti İstanbul İl Başkanlığına atama

POLİTİKA HABERLERİ | 09.02.2018 17:13 | Son Güncelleme

Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına atandı

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına Bayram Şenocak'ın atandığını bildirdi.

Ataş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişareler sonucunda İstanbul İl Başkanlığı'na Bayram Şenocak'ın atandığını duyurdu.

Mustafa Ataş, atamanın İstanbul'a ve AK Parti'ye hayırlı olmasını diledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Bayram Şenocak

En Çok Okunan Haberler

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Trabzonspor'un yabancı oyuncuları maça çıkmama kararı aldı

Trabzonspor'un yabancı oyuncuları maça çıkmama kararı aldı

ByLock yazışmalarında iğrenç ifadeler: Kısa süre evli kalmış ama görüntü iyi

ByLock yazışmalarında iğrenç ifadeler: Kısa süre evli kalmış ama görüntü iyi

Eser Yenenler aşkını itiraf etti

Eser Yenenler aşkını itiraf etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP Genel Başkanı Bahçeli Antalya'da

MHP Genel Başkanı Bahçeli Antalya'da

Başkan Altuntaş: “Trabzon’da genç nüfus giderek azalıyor”

Başkan Altuntaş: “Trabzon’da genç nüfus giderek azalıyor”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak oldu (Bayram Şenocak kimdir)

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak oldu (Bayram Şenocak kimdir)

AK Parti Mardin İl Kongresi tarihi belli oldu

AK Parti Mardin İl Kongresi tarihi belli oldu

CHP il Başkanı Kiraz’dan Akçadağ’a ziyaret

CHP il Başkanı Kiraz’dan Akçadağ’a ziyaret

Başbakan Yıldırım, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti 

Başbakan Yıldırım, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti 

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.