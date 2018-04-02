AK Parti İstanbul Kongresi'nin tarihi belli oldu!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Ünal'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ
Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump ile son 8 gün içerisinde 2 kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye'nin kaygıları ifade edildi.
UYUM YASALARI
Bir an önce yasalaşması gerekiyor.
CHP'Lİ PEKŞEN'İN AÇIKLAMALARI
CHP'de erken kalkan konuşuyor. Buna dönük gerekli hukuki haklarımızı kullanıyoruz. Bu ülkeyi kimin yöneteceğine bu millet karar verir.
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