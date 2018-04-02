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AK Parti İstanbul Kongresi'nin tarihi belli oldu!

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2018 18:28 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, AK Parti İstanbul Kongresi'nin 6 Mayıs'ta, 'Büyük Kongre'nin ise Ramazan Bayramı'ndan sonra olacağını açıkladı.

AK Parti İstanbul Kongresi'nin tarihi belli oldu!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ünal'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump ile son 8 gün içerisinde 2 kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye'nin kaygıları ifade edildi.

UYUM YASALARI

Bir an önce yasalaşması gerekiyor.

CHP'Lİ PEKŞEN'İN AÇIKLAMALARI

CHP'de erken kalkan konuşuyor. Buna dönük gerekli hukuki haklarımızı kullanıyoruz. Bu ülkeyi kimin yöneteceğine bu millet karar verir.

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