AK Parti İstanbul Kongresi'nin tarihi belli oldu!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ünal'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ



Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump ile son 8 gün içerisinde 2 kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye'nin kaygıları ifade edildi.

UYUM YASALARI



Bir an önce yasalaşması gerekiyor.

CHP'Lİ PEKŞEN'İN AÇIKLAMALARI



CHP'de erken kalkan konuşuyor. Buna dönük gerekli hukuki haklarımızı kullanıyoruz. Bu ülkeyi kimin yöneteceğine bu millet karar verir.