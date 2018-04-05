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AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk: “En büyük tehlike Deizm”

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 22:44 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR (İHA)

KIRŞEHİR (İHA)

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