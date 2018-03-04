Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk Viranşehir’de

Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Şanlıurfa Ekonomi Kulübü’nün organize ettiği “Demir İpekyolu ve 2203 Türkiye Vizyonu” başlıklı konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Viranşehir Belediyesi Ömer Halis Demir Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, Viranşehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, Şanlıurfa Ekonomi Kulübü Başkanı Mehmet Ulutaş, Ak Parti İlçe Başkanı Ali Tekin ve vatandaşlar katıldı. Hayat hikayesini içeren sinevizyon gösterisinin ardından konuşan Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Suriyeli sığınmacılara kucak açan şehirlerden olması nedeniyle Viranşehir insanına teşekkür etti. Türkiye’nin sığınmacılara tamamen insani hislerle yardım ettiğini belirterek, "Ortadoğu’da nerede petrol varsa orada emperyalistlerin bulunuyor. Bu nedenle bu bölgelerde kan ve göz yaşı eksik olmuyor. İnsanlar artık oynan bu oyunları görüyor. Bölge halkları, birlikte hareket ederek, bu oyunları bozabilir. Böyle de oluyor. Tüm oyunlar bozuluyor" dedi.

Konuşmanın ardından kulüp yönecileri tarafından Milletvekilleri Metin Külünk, Mehmet Akyürek ile Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit’e teşekkür plaketi verildi.