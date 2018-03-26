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AK Parti İstanbul Milletvekili Metiner:

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2018 16:22 | Son Güncelleme

"Güç zehirlenmesinden kastettiğim, partimizin kurumsal aidiyeti ile Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili bir tespit değil. Cumhurbaşkanımız ne kadar mütevazıysa bizim de en az o kadar mütevazı olmamız gerekirken zaman zaman kibir abideleri olarak halkın arasında dolaşan insanlar olabiliyor" - "Özeleştiriden korkmaya gerek yok. Biz her gün kendisini yenileyerek, değiştirerek yol yürüyen bir partiyiz. Yanlışlarımızı biz göreceğiz, halkımız görüp bize ilettiğinde de bu yanlışlardan kendimizi arındırmak zorundayız"

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, "Güç zehirlenmesinden kastettiğim, partimizin kurumsal aidiyeti ile Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili bir tespit değil. Cumhurbaşkanımız ne kadar mütevazıysa bizim de en az o kadar mütevazı olmamız gerekirken zaman zaman kibir abideleri olarak halkın arasında dolaşan insanlar olabiliyor." dedi.

Metiner, Mecliste basın mensuplarının soruları üzerine, Adıyaman'da düzenlenen bir konferansta "güç zehirlenmesi" konusundaki bazı ifadelerine açıklık getirdi.

Bazı milletvekili ve belediye başkanlarının yerelde zaman zaman "iktidar şehvetine" kapılarak yanlışlar yaptığını, AK Parti'yi iktidara taşıyanları görmezden gelebildiğini, bu şekilde güç zehirlenmesi yaşadığını belirten Metiner, "Güç zehirlenmesinden kastettiğim, partimizin kurumsal aidiyeti ile Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili bir tespit değil. Cumhurbaşkanımız ne kadar mütevazıysa bizim de en az o kadar mütevazı olmamız gerekirken zaman zaman kibir abideleri olarak halkın arasında dolaşan insanlar olabiliyor." diye konuştu.

Konferansta yaptığı söz konusu konuşmada, aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farklı vesilelerle söylediklerini tekrar ettiğine dikkati çeken Metiner, şöyle devam etti.

"Halktan kopan belediye başkanlarımızdan, milletvekillerimizden, kibir abideleri olarak dolaşan bir kısım AK Partililerden dolayı halkın tepkilerine maruz kaldığımızı ve herkesin kendisine çekidüzen vermesi gerektiğini Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere defalarca hatırlatmıştır.

Her seferinde de bizi 'siz halkın hizmetkarı olmak için varsınız, halktan kopmayınız, fakir fukaradan garip gurebadan kopmayınız, mütevazı olunuz, kibir abideleri olarak dolaşmayınız, gösteri şatafattan kaçınınız' diye defalarca uyarmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız dediğinde rahatsızlık duymayanların, aynı sözleri söylediğinde Mehmet Metiner'den rahatsızlık duymalarını anlamakta güçlük çekiyorum. Demek ki bu sözlerimizden rahatsızlık duyanlar, Cumhurbaşkanımızın da eleştirdiği türden yanlışlık yapan arkadaşlarımızdır. Onlar kendilerine çeki düzen versin. Her birimiz kendimize çeki düzen vermek zorundayız."

Metiner, AK Partililerin halkın hizmetkarı olduğunun altını çizerek, "Çevremizdeki yağcılardan, dalkavuklardan kendimizi kurtarmak zorundayız. Biz kral değiliz, padişah değiliz. Cumhurbaşkanımızın bize söylediği şey bunlardır." diye konuştu.

Belediye başkanları ve milletvekilleri çevresinde çıkar çevreleri oluşabildiğini, bu çevrelerin kendilerine iktidar alanı oluşturmaya çalıştığına işaret eden Metiner, bu durumun halkın AK Parti'ye tepki göstermesine neden olduğunu bildirdi.

Sahadaki gözlemlerini, eksik ve yanlışlıkları hatırlattığını vurgulayan Metiner, "Bir tek sözüm ne inancımıza, ne ilkelerimize ne de Cumhurbaşkanımızın hatırlattıklarına aykırıdır. Kimsenin rahatsız olmasına gerek yok. Sözlerimi kimse yanlış bir zemine çekmesin." dedi.

Metiner, partisine yönelik bir suçlamada bulunmadığını aktararak, her partide yanlışlıklar yapan insanların çıkabildiğini ifade etti.

- "Özeleştiriden korkmaya gerek yok"

Sözlerinin aynı zamanda kendisine yönelik özeleştiri olduğunu belirten Metiner, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özeleştiriden korkmaya gerek yok. Biz her gün kendisini yenileyerek, değiştirerek yol yürüyen bir partiyiz. Yanlışlarımızı, biz göreceğiz, halkımız görüp bize ilettiğinde de bu yanlışlardan kendimizi arındırmak zorundayız. Benimki dostça, kardeşçe bir uyarıdır. Nefsime yönelik bir uyarıdır. Kim böyle yapıyorsa AK Parti'ye, AK Parti davasına zarar verir, Cumhurbaşkanımızın misyonuna ters davranmış olur. Konferansta da altını çizerek söylediğim husus şudur; 'Ey halkım, bizim yanlışlarımızdan dolayı sakın AK Parti'ye, Reise, Cumhurbaşkanına sırtınızı çevirmeyiniz. Çünkü, bu parti sizin partiniz, bu dava sizin davanız, Cumhurbaşkanı da sizin evladınız, milletin adamı. Eğer Cumhurbaşkanı kaybederse, hep birlikte kaybedersin, Türkiye kaybeder.' Halkımızın, bireysel olarak bizim yanlışlarımızdan dolayı AK Parti'ye, Cumhurbaşkanına tepki duymamalarını, çünkü yanlış yapan insanların zaman içerisinde zaten elimine edileceğini hatırlattım."

Sözlerinin genel uyarılar olduğuna dikkati çeken Metiner, muhalefet partilerinin, sözlerinin üstüne bu kadar çok atlamasını anlayamadığını bildirdi.

Metiner, şu görüşlere yer verdi:

"Çünkü, bizim içimizdeki yanlış yapan insanlar, onların en iyilerinden bile iyidirler. Dolayısıyla, içimizden hiç kimseyi kastederek söylemediğim genel uyarıları, sanki partim içinde, partimi suçlayıcı bir pozisyon üretiyormuşum gibi algılamalarına şaşıyorum. Partimize, cumhurbaşkanımıza sadakatimiz tamdır. Ama kim ki parti içerisinde yanlışlar yaparsa, Cumhurbaşkanımızın misyonuna, partimizin ilkelerine, davamıza ters davranışlar içerisine girerse, babamızın oğlu da olsa halkın sevmediği insanlar haline dönüşmüşlerse, iktidarının gücünü yerelde yanlış kullanıyorlarsa, halka karşı kullanıyorlarsa biz onları da eleştirmekten geri durmayız."

AK Parti'nin eleştiri ve özeleştirilerle güçlenen, yanlışlarını görerek kendini yenileyen bir parti olduğuna değinen Metiner, sözlerinden AK Parti camiasının rahatsız olmadığını ve halkın memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Mehmet Metiner, "Halkın bize verdiği bir güç var. Bu gücü halkımız için kullanmak zorundayız, afra tafra yapmak için değil. Halkımızdan daha değerli olduğumuz için milletvekili değiliz. Bize bir görev verilmiş. Halkımızın emrinde, hizmetinde olacağız. Çevremizde toplanan 3-5 insanın çıkarlarını temin etmekle uğraşamayız." ifadesini kullandı.

Bazı kişilerin yanlışlarından dolayı halkın AK Parti'ye gücenmemesini isteyen Metiner, "Birileri bu eleştirilerin muhatabı olarak kendilerini görüyorsa onlara tavsiyede bulunuyorum; tez elden kendilerini değiştirsinler aksi takdirde bu millet onları değiştirir." dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın, "FETÖ borsası" iddiasıyla ilgili soruya da Metiner, şu yanıtı verdi:

"Şamil kardeşimiz, bir iddiada bulunuyorsa mutlaka elinde bilgi belge vardır. Tabii ki bu bilgi belgeleri Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla, Bakanımızla paylaşır, ilgili kurumlara da intikal ettirir. Şamil kardeşimizin, çok samimi şekilde dile getirdiği bir iddia üzerinden, Şamil kardeşimizin de itibarsızlaştırılmasına asla bu aziz milletin gönlü de hiçbirimizin de gönlü razı olmaz."

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Mehmet Metiner Şamil Tayyar

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