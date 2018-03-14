AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız:

Türkiye-Özbekistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız, "Milletvekilleri olarak elbette hepimiz tavır ve davranışlarımıza, eylemlerimize, sözlerimize dikkat etmek zorundayız." dedi.
Yıldız, AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve iki Özbekistan milletvekili ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, 4-8 Mart'ta dostluk grubu olarak Özbekistan'a gerçekleştirdikleri ziyaret hakkında bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in karşılıklı ziyaretleri neticesinde, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için bir dizi anlaşma imzalandığını anımsatan Yıldız, iki ülke dostluk gruplarının bundan sonraki toplantısının Türkiye'de yapılmasına karar verildiğini söyledi.
AK Parti'li Yıldız, İstanbul'dan Semerkant'a 16 Mart'tan itibaren THY'nin sefer başlatacağını belirterek, Özbekistan'ın Türkiye açısından tarihi öneme sahip kentlerinin, ülkedeki bazı şehirlerle "kardeş şehir" olmasına ilişkin başlatılan çalışmanın devam ettiğini, yakında buna ilişkin protokolleri imzalayacaklarını bildirdi.
Haydar Ali Yıldız, "Meclis'te dün istenmeyen bir tablo yaşandı, Genel Kurulda başlayan kavga kulise de yansıdı. Neler demek istersiniz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:
"Parlamentonun yoğun bir çalışma trafiği olduğunu sizler de takip ediyorsunuz. Planlanan takvimde çalışmaların bitimine kadar deniliyordu. AK Parti Grubu olarak, seçim ittifakına ilişkin teklifin tamamlanması konusunda bir iradeyle, sabaha kadar süren bir çalışma oldu. Orada bir milletvekilinin beyanına karşı, beyanlar veya eylemler gerçekleşmiş olabilir. Parlamentonun gündeminde ilk defa olan konular da değil. Buna ilişkin olarak Başkanlık Divanı, tüzüğün ilgili maddelerini işleterek ilgili milletvekili hakkında hükmü uyguladı.
Milletvekilleri olarak elbette hepimiz tavır ve davranışlarımıza, eylemlerimize, sözlerimize dikkat etmek zorundayız. Milletvekili, söz ve eylemlerinden sorumlu olmakla beraber, bizim bu konudaki değerlendirmelerimiz Genel Kurulla ilgilidir. Dışarıda ne olup bittiği ile ilgili şahit olduğumuz herhangi bir olay yoktur."
İngiltere BMGK'yı Rusya toplantısına çağırdı! Moskova'dan jet yanıt geldi
Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Uruguay'a kaçtı! Mehmet Aydın'ın eşi teslim oldu
Son dakika! Avrupa Birliği Türkiye'ye ödemeyi onayladı
Denizin ortasında doğurdu! Şaşkına çeviren anlar
Öz kızı isyan etti: Babam diplomamı satıyor!
İş arkadaşları toplantı odasında aşka geldi
13 yaşındaki kızın itirafı ölüme götürmüştü! Dehşete düşüren gerçek gün yüzüne çıktı!
İnternette 60 saniye içinde yaşananlara inanamayacaksınız
Ağrısını dindirmek için kurbağa yiyen kadının göğsünden solucan çıktı
CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!
Okuyucu Yorumları 0 yorum