AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız:

Türkiye-Özbekistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız, "Milletvekilleri olarak elbette hepimiz tavır ve davranışlarımıza, eylemlerimize, sözlerimize dikkat etmek zorundayız." dedi.

Yıldız, AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve iki Özbekistan milletvekili ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, 4-8 Mart'ta dostluk grubu olarak Özbekistan'a gerçekleştirdikleri ziyaret hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in karşılıklı ziyaretleri neticesinde, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için bir dizi anlaşma imzalandığını anımsatan Yıldız, iki ülke dostluk gruplarının bundan sonraki toplantısının Türkiye'de yapılmasına karar verildiğini söyledi.

AK Parti'li Yıldız, İstanbul'dan Semerkant'a 16 Mart'tan itibaren THY'nin sefer başlatacağını belirterek, Özbekistan'ın Türkiye açısından tarihi öneme sahip kentlerinin, ülkedeki bazı şehirlerle "kardeş şehir" olmasına ilişkin başlatılan çalışmanın devam ettiğini, yakında buna ilişkin protokolleri imzalayacaklarını bildirdi.