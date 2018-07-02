Ak Parti İstanbul milletvekilleri mazbatalarını aldı(2)

Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

24 Haziran seçimlerinde İstanbul'dan 3 milyon 881 bin 871 oy alan AK Parti 43 milletvekili çıkardı. Milletvekillerinin 35'i bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda mazbatalarını aldı. Düzenlenen törene AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, Akif Çağatay Kılıç Volkan Bozkır, en genç milletvekili 22 yaşındaki Rümeysa Kadak, Mustafa Demir ile Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Ataş, Erol Kaya, Vedat Demiröz, Ravza Kavakçı Kan katıldı. Milletvekilleri mazbatalarını İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Başkanı Münevver Aksünger ve İl Başkanı Şenocak'tan aldı. Vekiller mazbatalarını aldıktan sonra bölgelere göre toplu fotoğraf çektirdi. MECLİSİN EN GENÇ MİLLETVEKİLİ İSTANBUL'DAN

AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili seçilen Rümeysa Kadak, 6 Mayıs 1996 doğumlu. Kadak, Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü bitirdi. Rümeysa Kadak, AK Parti MKYK Üyesi, Marmara Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcılığı ve Genç KADEM Proje Sorumlusu görevlerini de sürdürüyor.

İSTANBUL'DAN İLK KEZ MECLİSE GİRENLER

98 milletvekili bulunan İstanbul'dan 43 vekil çıkaran AK Parti'den 12 kişi ilk kez meclise girdi. İSTANBUL'DAKİ KADIN MİLLETVEKİLLERİ

43 milletvekilinin arasında 11 milletvekili kadın oldu. Aralarında Fatma Betül Sayan kaya, Ravza Kavakçı Kan, KADEM Vakfı'nın Kurucu Genel Başkanı Emine Sare Aydın Yılmaz da kadın milletvekilleri arasında yer aldı. “BÜTÜN PARTİLERE ORTAK SORUMLULUK DÜŞÜYOR"

Mazbata töreninin ardından açıklama yapan Bakan Kurtulmuş, 24 Haziran seçimlerinin geride kaldığını ve seçimlerinin kalbinin İstanbul olduğunu belirterek, “Ufak tefek olaylar dışında Türkiye genelinde keyifli bir seçim kampanyası yürüttük. Oldukça başarılı bir sonuç elde ettik. Bugün de burada milletvekili seçilen arkadaşlarımızın mazbata töreni gerçekleşti. Ben bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Aslında bu mazbataların üstünde bizlerin ismi yazılı olmakla birlikte, bize oy veren milyonlarca insanın isminin yazılı olduğunu ifade etmek isterim. Aynı şekilde fedakarca çalışan teşkilat mensuplarımızın, yol arkadaşlarımızın her birinin bu mazbatanın esas sahibi olduğunu, her birinin isminin manevi olarak bu mazbataların üstünde yazılı olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

Kurtulmuş, yeni parlamentonun önemli olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de hem yeni sisteme ilişkin geçiş sürecinin en güzel şekilde hukuki alt yapısının gerçekleşmesi, ilgili yasaların çıkarılması hem de yeni sistemin bütün kurum ve kurallarıyla oturtturulması bakımından bütün partilere ortak sorumluluk düşüyor. İster iktidarda olsun ister muhalefette olsun partiler bu anlamda büyük bir dayanışma ruhu içinde yeni sistemi oturtturacak çalışmaları yapacaklardır. Milletvekili arkadaşlarımız da güçlü bir meclisin üyesi olarak bundan sonra parlamentoda görev yapacak. Özellikle İstanbul gibi dünya başkenti olan bir kentin milletvekili olmak büyük bir ayrıcalıktır. Bu toplumsal sorumluluğu yerine getirecek yetkinlikte ve şuurda arkadaşlarımızın milletvekili seçildiğini görmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.

“FAYDALI OLANLARIN KONUŞULDUĞU BİR PARLAMENTO DÖNEMİ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ise, "Türkiye'nin yeni döneminin kamuoyunca da iyice anlaşılarak doğru ve sağlıklı tartışılmasını temenni ediyorum. 55 yıllık belediyelerimizle ilgili seçim yapıyoruz. Tıpkı bunun gibi başkanı ayrı meclisi ayrı seçiyoruz. Dolayısıyla yeni bir kültürde çok da öyle beklenen gerilimlerin yaşandığı değil tam tersine daha ülke için faydalı olanların konuşulduğu bir parlamento dönemi yaşayacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu. “VATANDAŞLARIMIZ KİME OY VERDİLERSE VERSİNLER BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan da, "24 Haziran seçimlerinde bütün milletimiz büyük bir teveccüh gösterdi ve yüksek katılımla biz seçimimizi tamamladık. Türkiye tarihinin en yüksek katılımıydı. Bu açıdan o gün gidip oy kullanan vatandaşlarımıza özel teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Vatandaşlarımız kime oy verdilerse versinler bizim için çok kıymetli. O gün çıkıp oy kullanmaları, demokrasimiz için çok kıymetli. Onun da ötesinde AK Parti'ye oy verip, bizleri de kendilerini temsil etme şerefine nail kılan vatandaşlarımıza ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize oy versin vermesin bütün vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet edebilmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Güçlü bir meclis güçlü bir hükümet ve güçlü bir cumhurbaşkanlığı ile Türkiye'nin şahlanışında meclis olarak biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diye konuştu.

“BİR AN ÖNCE İNŞALLAH ÇALIŞMALARA BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Meclisin en genç milletvekili 6 Mayıs 1996 doğumlu Rümeysa Kadak ise, “Çok büyük bir heyecan, büyük bir sorumluluk aynı zamanda. Çok heyecanlanıyorum, bir an önce inşallah çalışmalara başlamak istiyoruz. Bugün Türkiye'nin gençlere en çok değer veren, en çok önünü açan partiyi temsilen burada bulunmak benim için ayrıca büyük bir onur. İnşallah Cumhurbaşkanımızın bize verdiği güvene, bize karşı güvenine layık işler nasip olur" diye konuştu. Kadak lisans eğitiminin bittiğini ancak eğitim hayatının devam edeceğini belirtti. AK PARTİ'DE 77 KADIN MİLLETVEKİLİ

Eski KADEM Başkanı Sare Aydın Yılmaz ise, "Bizler de bugün milletvekili olarak görevimizi ifa etmeye devam edeceğiz. Vatana, millete hayırlı olsun. Yeni bir dönem yeni bir süreç bizleri bekliyor. Türkiye yeni bir sistemle ilk defa karşı karşıya gelecek ve bunu tecrübe edecek. Bu tecrübenin başarılı bir şekilde sonuçlanması meclisteki bizlere ve aynı zamanda hükümete ve hükümetin çalışmasına bağlı olacak" dedi.

Yılmaz, yeni hükümet sistemi ile çok daha güçlü ve geleceği aydınlık politikalar üreten bir sürece girdiklerini belirterek, “Parlamentodaki kadın temsil oranı Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en yüksek orana geldi. Yüzde 17. AK Parti, bugün 77 kadın vekili ile tüm siyasi partiler arasında birinci sırada. İnşallah bu ivme, bu yükseliş bir sonraki seçimlerde daha da yukarı taşınarak devam edecek. Hayatımızda kadın artık her yerde, dolayısıyla kadınların tecrübelerinin meclise yansıyacak olması, mecliste farklı bir renk, enerji ve çeşitlilik getirecektir. Bu da demokrasi gereğidir" şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE'NİN GELECEK YOLCULUĞUNDA HIZLI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, törenin ardından kısa bir açıklama yaparak, “Seçim sonuçlarının tüm milletimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Bugün mazbatamızı aldık. Buradan sonra Ankara'ya gideceğiz. İnşallah meclisimize kaydımızı yaptırıp, yeminin ardından çalışmalarımıza başlayacağız. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız yeminini edecek, hükümeti kuracak ve Türkiye'nin gelecek yolculuğunda hızlı bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLLERİ

1- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak

2- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya

5- AK Parti Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan,

7- Osman Boyraz

8- İsmet Uçma

9- Mihrimah Belma Satır, AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi olup parti programı yazımında görev aldı. MKYK Üyeliği, MDK Üyeliği, İstanbul İl Genel Meclisi Başkan vekilliği yaptı. 24 ve 25.Dönem de İstanbul Milletvekili seçilen Satır, Anayasa Komisyonu Üyeliği, Genel Merkez Kadın Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı, TBMM Yasa Dışı Dinlemeleri Araştırma Komisyonu Üyeliği ve AK Parti Grup Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. 26.Dönem de FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Sözcüsü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Uyum Komisyonu Üyesi olup TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı.

10- 24,25 ve 26. dönem milletvekili olan Ahmet Berat Çonkar

11- Hulusi Şentürk

12- Müşerref Pervin Tuba Durgut

13- Eyüp Özsoy

14- Serkan Bayram

15- Fatih Süleyman Denizolgun

İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLLERİ

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

3- Eski AB Bakanı Volkan Bozkır. Bozkır: 2011'de siyasete AK Parti'den girerek milletvekili olan Bozkır, sonraki iki dönemde de milletvekilliği yaptığı için TBMM'nin en deneyimli büyükelçi vekili durumunda. 2014-2016 yılları arasında AB Bakanlığı yapan Bozkır, son olarak TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı'ydı.

4- Abdullah Güler 2014 yılında TOKİ Baş Hukuk Müşavirliği görevini yürüttü.

5- Hasan Turan

6- Avukat Serap Yaşar AK Parti İstanbul 2'nci bölgeden seçilerek yeniden Meclis'e girdi. Yaşar bugüne kadar, insan hakları ve mülteciler konusunda hukuk danışmanlığı ve sivil toplum örgütlerinde avukat olarak çalıştı.

7- AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu

8- Şirin Ünal. Tuğgenerallik ve tümgeneralliğe terfi eden Ünal, Plan Harekât Daire Başkanlığı, 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanlığı, 1. Hava Kuvveti Komutan Yardımcılığı ve Genelkurmay Komutanlığı Kontrol Daire Başkanlığı yaptı. 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili seçildi ve Milli Savunma Komisyonu Başkanvekilliği yaptı.

9- Canan Kalsın

10- Ahmet Hamdi Çamlı

11- Gazeteci Markar Eseyan 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili seçilmişti

12- Fatih Belediyesi eski Başkanı Mustafa Demir

13- İffet Polat