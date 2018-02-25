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AK Parti İstanbul teşkilatlarında 25 başkan için karar verildi!

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2018 14:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimler öncesi başlattığı AK Parti'den yenilenme süreci tüm hızıyla sürüyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından görev değişimi kararı çıktı. AK Parti İstanbul'da 25 ilçe başkanın yeniden aday gösterilmeyeceği öğrenilirken, 14 ilçe başkanının görevine devam edeceği belirtildi.

AK Parti İstanbul teşkilatlarında 25 başkan için karar verildi!

İHA'nın haberine göre AK Parti İstanbul İl Başkanlığında yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Toplantının ardından mevcut görevde bulunan 25 ilçenin başkanının ilçe kongrelerinde yeniden aday gösterilmeyeceği, 14 ilçe başkanı ise görevine devam edeceği öğrenildi.

Buna göre Arnavutköy, Bağcılar, Beşiktaş, Beyoğlu, Çekmeköy, Güngören, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Sultanbeyli, Şile, Şişli ve Ümraniye ilçe başkanlarının görevlerinde devam edeceği belirtildi.

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Görev değişikliğine uğrayan ilçe başkanları ise şu şekilde,

Adalar İlçe Başkanı İsmail Hakkı Durmuş, Ataşehir İlçe Başkanı Naim Yağcı, Avcılar İlçe Başkanı Ali Burak Tepe, Bahçelievler İlçe Başkanı Zülküf Türkoğlu, Bakırköy İlçe Başkanı Aysun Çelikler, Başakşehir İlçe Başkanı Ayhan Özgürel, Bayrampaşa İlçe Başkanı Kemal Oğuz Kıdıl, Beykoz İlçe Başkanı Mustafa Gürkan, Beylikdüzü İlçe Başkanı İsmail Damat, Büyükçekmece İlçe Başkanı İlker Gürbüz, Çatalca İlçe Başkanı Selim Güçbilmez, Esenler İlçe Başkanı Gökhan Taran, Esenyurt İlçe Başkanı Şenay Değer, Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç, Fatih İlçe Başkanı Ahmet Hamdi Görk, Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Şahin Pirdal, Kadıköy İlçe Başkanı İsa Mesih Şahin, Kağıthane İlçe Başkanı Faruk Gökkuş, Kartal İlçe Başkanı Muhammed Mehdi Akman, Maltepe İlçe Başkanı Ümit Çoban, Silivri İlçe Başkanı Rıfat Kutlu, Sultangazi İlçe Başkanı Suzan Dağlar Civan, Tuzla İlçe Başkanı Sebahattin Demirci, Üsküdar İlçe Başkanı Halit Hızır, Zeytinburnu İlçe Başkanı Bahattin Ünver.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
AKP liler; Abdullah Gül - Hüseyin Çelik – Bülent Arınç – Sadullah Ergin - Abdullatif Şener - Murat Başeskioğlu – Erkan Mumcu – İdris Naim Şahin - Yaşar Yakış – Ertuğrul Yalçınbayır – Ahmet Kutalmış Türkeş – Hakan Şükür – Turan Çömez – Ertuğrul Günay – Emin Şirin – Mehmet Yaşar Öztürk – Fevzi İşbaşaran – Mehmet Zeki Özcan – Yusuf Ziya İbreç – İlhan İşbilen – İdris Bal - Vb. Hatırlayanınız VAR mı? AKP nin bugünlere gelmesinde sadece Sn Erdoğan' ın Katkısı var, Yukarıda sayılanların ASLA KATKISI YOK. Yarın Sizlerde Bu Şekilde OLACAKSINIZ! SIRA SİZE GELMEDEN Siz Gereğini Yapın! Saygılarımla
@menderes_yildirim Aklını kendine sakla... daha iki hafta önce Bir CHP li vekil diğer CHP li vekile"_Partiyi ele geçirdiniz" demişti Atatürk ün partisini PKK lılara teslim edenlere nasihat et ama sizin için hiçte rahatsızlık veren bi durum deil demi bu.. hiç düşündünmü yada kendine sordunmu"Biz neden bunu hiç dert etmiyoruz" die bir soruda biz soralım size NEDEN Hiç dert etmiyorsunuz bunu?
İşte demokrasi budur.... düşünme karar verme... senin yerine başkası karar verir...
AKP liler; Ankara Melih Gökçek –Bursa Recep Altepe –İstanbul Kadir Topbaş – Düzce Mehmet Keleş- Niğde Faruk Akdoğan – Balıkesir Edip Uğur –Çorum Muzaffer Külcü – ve diğer leri Bunları Hiç Hatırlayanınız Var mı? Başarı Erdoğan Ailesinin, Başarısızlık Sizlerin! ! Bunların Hiç mi Emekleri Yok! ! Yarın Sizlerde Bu Şekilde OLACAKSINIZ! ! SUSMAYIN SIRA SİZE GELECEK! ! Size de SIRA GELMEDEN Sizler Gereğini Yapın! ! Saygılarımla.
futbol takımi 11 kişilik oynanır tek tegil
cumhurbaşkanım çok iyi takip edip güzel kararlar alıyor ama çoğu ilde bunlar uygulanmıyor denizli kadın kolları komple değişmeli artık ayni kişilerle onların çiftliği olmuş.şu an kadın kolları başkanı değişti yönetimdekilerin hepsi gitmeli nurcan başkan yeni kadro kurmalı
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker görevden alınana kadar oy yok size,insanları kandırıp tapu sözü veren şimdi kıvıran bir başkan istemiyoruz,Yavuz Selim ve Hürriyet Mahalleleri bu yaptıklarınızı unutmayacak eyyyy Akp...
AK PARTİYE YAPTIĞINIZ ÇALIŞMALARIN KARŞILIĞINI ALDINIZ. SAKIN SESİNİZ ÇIKMASIN EĞER SESİNİZ ÇIKARSA FETÖ İLE SUÇLANIR BELKİDE OY ALDIĞINIZ DİĞER AKP LİLER TARAFINDAN SOKAK ORTASINDA DAYAK YERSİNİZ.BÜTÜN AKPLİ SEÇMENİN SONU BU OLACAK. SES ÇIKARMADAN SADECE NE DERLERSE ONU YAPACAK YADA BÖYLE KAPININ ÖNÜNE KOYULACAKLAR. SUÇLU KİMMİ ELBETTE CHP.
Mhp ile ittifakın sonucu olarak akp yenilenme sürecine il başkanları ve yönetim kurullarına mhp lileri yerleştirerek devam ediyor... Kim daha miliyetçi diye kavga ediyorlar buna gerek yok zaten kendinizi çok belli ediyorsunuz....
akp kökten değişecek .rte de genel müdürlügü bırakmıyacak
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