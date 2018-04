AK Parti İzmir 6. Olağan Kongresi

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin her seçimden açık ara önde çıkmış bir parti olduğunu belirterek, "Peki AK Parti, onun lideri Recep Tayyip Erdoğan bu başarıyı sağlamışken Kemal Bey sen ne yaptın? Her seçimde yenilmek sende bağışıklık yaptı, bağımlılık yaptı. Onun için erken seçim diyorsun. Bağımlılık kötü birşey. Seni bu bağımlılığından kurtarmak istiyoruz." dedi.

Mühendislik ve projeyle siyasetin olmayacağını anlatan Yıldırım, "AK Parti her seçimden açık ara önde çıktı. Peki AK Parti, onun lideri Recep Tayyip Erdoğan bu başarıyı sağlamışken Kemal Bey sen ne yaptın? Her seçimde yenilmek sende bağışıklık yaptı, bağımlılık yaptı. Onun için erken seçim diyorsun. Bağımlılık kötü bir şey. Seni bu bağımlılığından kurtarmak istiyoruz. " diye konuştu.

İzmir'e bir gerdanlık yapacaklarını, İzmir Körfezi'ne İZKARAY'ın tünelini, köprüsünü yapıp Karşıyaka'dan Balçova'ya 5 dakikada seyahat edilebileceğini ifade eden Yıldırım, "Biz hazırız İzmir'de. İzmirliler de hazırsa inşallah bu mega projeyi de kente kazandıracağız." dedi.

- "İzmir'e olan hizmetimiz asla bitmez"

İzmir çevre yolunu hizmete aldıklarını, İzmir-Manisa arasındaki Sabuncubeli Tüneli'nin de bu sene ulaşıma açılacağını bildiren Yıldırım, İzmir-Ankara arasındaki hızlı tren çalışmalarının da sürdüğünü, bunun bitmesiyle de iki kent arasındaki seyahat süresinin 3 saate ineceğine işaret etti.

İzmir'i dünya şehri İstanbul'a otoyolla bağlamak için çalışmaların sürdüğünü, gelecek sene bunun da bitmiş olacağını ifade eden Yıldırım, iki kent arasındaki ulaşımın 3 saat süreceğini söyledi.

İzmir'e hizmetlerinin bunlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Say say bitmez ancak şunu bilmenizi istiyorum. Başbakanlık bitebilir, son başbakan da olabiliriz ancak İzmir'e olan sevgimiz, İzmir'e olan hizmetimiz asla bitmez. AK Parti her zaman milletin vereceği kararı baş tacı yapmıştır. Milletin sözünün üstünde hiçbir sözü tanımadık. Milletin sesine hep kulak verdik, beklentisine kayıtsız kalmadık. Büyümemiz devam edecek. Ekonomimiz güçlü olarak devam edecek. Her alanda lider ülke olmaya devam edeceğiz. Yarınımız bugünden çok daha iyi olacak."

(Bitti)