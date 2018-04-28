İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin her seçimden açık ara önde çıkmış bir parti olduğunu belirterek, "Peki AK Parti, onun lideri Recep Tayyip Erdoğan bu başarıyı sağlamışken Kemal Bey sen ne yaptın? Her seçimde yenilmek sende bağışıklık yaptı, bağımlılık yaptı. Onun için erken seçim diyorsun. Bağımlılık kötü birşey. Seni bu bağımlılığından kurtarmak istiyoruz." dedi. Yıldırım, Halkapınar Spor Salonu'ndaki AK Parti İzmir 6. Olağan Kongresi'nde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık söz, mühür ve kararın millette olacağını söyledi. Yeni sistemle bürokrasinin daha hızlı çalışacağını, vatandaşın işlerinin daha hızlı halledileceğini, devletle millet arasındaki mesafelerin tamamen kapanacağını vurgulayan Yıldırım, "25 Haziran sabahı inşallah 27 Mayıslar, 12 Eylüller, 12 Martlar, 28 Şubatlar, 15 Temmuzlar tarihin çöplüğüne bir daha geri gelmemek üzere atılmış olacak, demokrasi kazanacak, Türkiye kazanacak." diye konuştu. 25 Haziran'dan itibaren, ekonomik operasyonlarla Türkiye'ye ayar vermeye çalışanların ayarlarının bozulacağını, Türkiye demokrasisinin bir kez daha kazanmış olacağını dile getiren Yıldırım, ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, savunmada yeni atılımlar, yeni projelerin birer birer hayata geçmeye başlayacağını, Türkiye'nin mega projeleriyle, dev yatırımlarıyla dünyanın gıptayla izlediği bir ülke olmaya devam edeceğini bildirdi.

Haziran ayının işçinin, memurun, çiftçinin, emeklinin, öğrencinin, gencin yaşlının, engellinin yüzünün güleceği tarihi bir dönüm noktası olacağını, istikrar ve güven ortamını güçlendiren Türkiye'nin kalkınmasına, uluslararası itibarının yükselmeye devam edeceğinin altını çizen Yıldırım, "24 Haziran seçimleriyle küresel oyunlar Türkiye üzerinde, bölgemiz üzerinde oynanmaya çalışılan oyunlar bozulacak, şer planları yıkılacak." ifadelerini kullandı. - "Türkiye düşmanlarına asla ve asla itibar etmeyin" Yıldırım, bazılarının Cumhur İttifakı'na kafayı taktığını ifade etti. "Cumhurdan niye işkilleniyorsunuz" sorusunu yönelten Binali Yıldırım, şöyle devam etti: "Cumhur demek halk demek, millet demek. Milletin yanında olmaktan niye gocunuyorsunuz. Eğer milletten yanaysanız siz de milletin yanında olun, bölücülere göz kırpmayın. Türkiye düşmanlarına asla ve asla itibar etmeyin. İnşallah Cumhur İttifakı ile Milliyetçi Hareket Partisi, ülkücüler, milliyetçiler, Türkiye'nin partisi AK Parti ülkemiz hakkında kurulan tuzakları, planları bir kez daha yerle bir edecek. 16 yılda istikrar ve güven ortamını kurmak için çok gayret ettik. Ekonomi alanında birçok başarılara imza attık. Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. Bütün uluslararası değerlendirme kuruluşlarının hesaplarını alt üst ederek boşa çıkardık ve dünyanın en fazla büyüyen ekonomisi olmayı başardık, yüzde 7,4 büyüdük."

- "Aday uzaydan mı gelecek?" Mühendislik ve projeyle siyasetin olmayacağını anlatan Yıldırım, "AK Parti her seçimden açık ara önde çıktı. Peki AK Parti, onun lideri Recep Tayyip Erdoğan bu başarıyı sağlamışken Kemal Bey sen ne yaptın? Her seçimde yenilmek sende bağışıklık yaptı, bağımlılık yaptı. Onun için erken seçim diyorsun. Bağımlılık kötü bir şey. Seni bu bağımlılığından kurtarmak istiyoruz. " diye konuştu. 24 Haziran'daki seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na aday olması çağrısında bulunduklarını ancak kendisinin aday olmadığını vurgulayan Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu: "Nereden gelecek aday? Uzaydan mı gelecek? Cumhuriyet Halk Partisi'nde cumhurbaşkanlığına aday olacak hiçbirisini bulamadınız mı? Cumhuriyetin partisinden aday mı yok? Bir çatı kurmaya kalktınız o çatıda çöktü. Siyasette zorlamayla iş çıkmaz. Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında buluşarak kurmaya çalıştığınız o çatıda çöktü, altında da hep beraber kaldınız. Millete tuzak kuranların bin bir türlü oyun çevirenlerin tuzakları da ayaklarına takıldı. 15 milletvekili tarihi yürekler acısı. Ne diyor sözcü? 'Genel Başkanımızın talimatıyla 15 milletvekilimizi verdik gitti'. Hem giderim hem ağlarım hesabı. Milletvekilleri istemeye istemeye komşuya gittiler. Bakın ben buradan ilan ediyorum. Bu milletvekillerinin seçildiği iller Afyon, Aydın, Amasya, Ankara, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çorum, Edirne, Kayseri, Kocaeli, Niğde, Zonguldak ve İzmir. Ey İzmirli hemşehrilerim size sesleniyorum. İzmirliler verdiğiniz oyları size sorup da mı başkalarına pazarlıyorlar. İzmir ilk genel seçimde 24 Haziran'da iradelerine karşı seçtikleri vekili piyasaya süren bu zihniyete hak ettiği cevabı verecektir.

Sayın Kılıçdaroğlu, şayet milletvekillerini önemsemiyorsan onu seçen seçmenlerinde mi önemi yok. Millet, aziz milletimiz her zaman temiz siyasetin yanında oldu. Bizim de aziz milletimize inancımız güvenimiz dünde tamdı bugünde tam. Gelecekte de aynı olacak. Çünkü bu AK kadrolar milletin kadrolarıdır, milletin ta kendisidir. Bu dava millete emanettir." - Turizmde yeni rekorlar 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatın 160 milyar dolara yükseldiğini, bu sene 170 milyar doları geçeceklerini aktaran Yıldırım, bu yıl turizmde yeni rekorlara imza atacaklarını dile getirdi. Hiçbir bölgeyi, şehri diğerinden ayırt etmediklerinin, her tarafa hizmet götürdüklerini belirten Yıldırım, 16 yılda İzmir'e 50 milyar liralık yatırım yaptıklarını söyledi. Yıldırım, İzmir'deki 400 kilometrelik bölünmüş yola 410 kilometre daha ilave ettiklerinin altını çizerek, kenti Aydın'a, Manisa'ya, Balıkesir'e bölünmüş yollarla bağladıklarını, şehri bölgenin parlayan yıldızı yapmak için her türlü hizmeti yapmanın gayretinde olduklarını vurguladı.