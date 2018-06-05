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AK Parti İzmir Gençlik Kolları vefa iftarı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2018 22:53 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Bu ülkede iyi bir siyasetçi olmanın ve bir siyasetçide olması gereken ne varsa ona sahip olarak yetişmemiz gerektiğinin bilincinde olmalıyız"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'nin gençlik kollarında yetişenleri ülke siyasetine kazandırma konusunda başarılı olduğunu belirterek, "Bu ülkede iyi bir siyasetçi olmanın ve bir siyasetçide olması gereken ne varsa ona sahip olarak yetişmemiz gerektiğinin bilincinde olmalıyız."

İl Başkanlığı binası bahçesinde düzenlenen AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları vefa iftarında konuşan Dağ, AK Parti'nin birçok kademesinde gençlik kollarından yetişen ekibin yer aldığını, partinin yaptığı en güzel işlerden birinin de gençlik kollarında yetişen ekibin ülke siyasetine kazandırılması olduğunu dile getirdi.

Büyük mücadeleler vererek geldikleri bu makamlarda kalıcı olmadıklarının farkında olduklarını dile getiren Dağ, "Ama bu makamları yine AK Partili genç kardeşlerimize devredeceğiz. Bu ülkede iyi bir siyasetçi olmanın ve bir siyasetçide olması gereken ne varsa ona sahip olarak yetişmemiz gerektiğinin bilincinde olmalıyız. Maziyi, değerlerimizi unutmadan, değerlerimizi bilip onlarla amel edip, ondan sonra da bugünün teknolojisini ve gerekliliğini de yerine getirmeliyiz." dedi.

- "Gençlere ayrı bir önem veriyorum"

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de yaptığı konuşmada, hayatının çok önemli bir dönüm noktasında siyasete giren gençlerin fikirlerine mutlaka kulak verilmesi gerektiğine işaret etti.

Şengül, "Sanki gençler hiçbir şey bilmiyor gibi davranıp, sürekli onlara emirler verilmesini doğru bulmuyorum. Bütün yaramazlıkları, olumsuzlukları gençler yapacakmış gibi gençleri hizaya sokma anlayışı artık son bulmalı. Biz belki gençlere örnek olacağız, nasihatlerde bulunacağız ama onları da mutlaka dinlememiz gerekiyor." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın kendisinin 2007'de il başkanı olduğu dönemde il gençlik kolları başkanı olduğunu, şimdi ise kendilerini genel merkezde temsil etmesinin gururunu yaşadıklarını belirten Şengül, şöyle konuştu:

"Bu makamlardan ayrıldığımızda 'arkadan çok iyi bir gençlik geliyor' diye gönlümüz rahat olmalı. Parti kurulduğu günden beri çalıştık, yüreğimizi ortaya koyduk. Biz gittikten sonra il başkanlığı yapacak 30-40 genç bırakabilirsek kendimizi başarılı görürüz."

Şengül, gençlerin daha donanımlı yetişmesi için seçimlerden sonra mini kamplar düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Enis Günay'ın da konuşma yaptığı iftar programında Hamza Dağ'a İl Başkanı Şengül tarafından plaket verildi.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan da önceki dönemlerde gençlik kolları başkanlığı yapan partililere plaketlerini verdi.

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