AK Parti İzmir Gençlik Kolları vefa iftarı

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'nin gençlik kollarında yetişenleri ülke siyasetine kazandırma konusunda başarılı olduğunu belirterek, "Bu ülkede iyi bir siyasetçi olmanın ve bir siyasetçide olması gereken ne varsa ona sahip olarak yetişmemiz gerektiğinin bilincinde olmalıyız."

İl Başkanlığı binası bahçesinde düzenlenen AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları vefa iftarında konuşan Dağ, AK Parti'nin birçok kademesinde gençlik kollarından yetişen ekibin yer aldığını, partinin yaptığı en güzel işlerden birinin de gençlik kollarında yetişen ekibin ülke siyasetine kazandırılması olduğunu dile getirdi.

Büyük mücadeleler vererek geldikleri bu makamlarda kalıcı olmadıklarının farkında olduklarını dile getiren Dağ, "Ama bu makamları yine AK Partili genç kardeşlerimize devredeceğiz. Bu ülkede iyi bir siyasetçi olmanın ve bir siyasetçide olması gereken ne varsa ona sahip olarak yetişmemiz gerektiğinin bilincinde olmalıyız. Maziyi, değerlerimizi unutmadan, değerlerimizi bilip onlarla amel edip, ondan sonra da bugünün teknolojisini ve gerekliliğini de yerine getirmeliyiz." dedi.