Ak Parti İzmir İl Başkanı Şengül balkon konuşması yaptı

Mehmet CANDAN- Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, partisinin balkonundan yaptığı konuşmada seçim sonuçlarını değerlendirdi. Havai fişeklerin patlatıldığı kutlamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazılan şarkılar da çalındı.

İzmir'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından, Ak Parti İl Başkanlığı önünde kutlamalar başladı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle vatandaşlar "Başkan Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı. Ellerindeki parti ve Erdoğan'ın resmi olan bayraklarla sevinen partililer kazandıkları zaferi doyasıya kutladı. Seçim sonuçlarını il başkanlığı önünde kurulan büyük ekranlardan takip eden partililer, sonuçlar netleştikçe alanı doldurdu. İl binasının çevresindeki yol ve caddelerde de trafik durma noktasına geldi. Ak Partililerin il binası önündeki kutlamalarına MHP'liler de ellerindeki üç hilalli bayraklarla katıldı. Ak Partililerin de MHP'lilerle birlikte Bozkurt işareti yaptıkları görüldü. İl binasının önünün tamamen dolmasının ardından Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, milletvekili adayları Ceyda Bölünmez Çankırı, Emre Cemil Ayvalı ve Gözde Keskin ile birlikte balkona çıkarak vatandaşları selamladı. Burada bir konuşma yapan ve seçim sonuçlarını değerlendiren Şengül, "Ülkemiz için, İzmirimiz için, tüm İslam alemi için seçim sonuçları hayırlı olsun. Biz sonuna kadar halkımıza güvendik. Biz biliyorduk ki bu seçim 5 yıllık bir seçim değil, gelecek yüzyılın seçimiydi. Halkımız 'Reis' dedi, 'özgürlük' dedi, 'demokrasi' dedi. Halkımız artık Türkiye'nin emir alan ülke bir olmasını istemiyordu. Kendi kararlarını alan, memleketi adına doğru kararları alan, dik duran bir lider istiyordu. O liderini buldu, liderinin arkasında durdu. Bu seçim de bunu gösterdi. Biz bütün seçimlerde halkımıza güvendik. Biz de teşkilat olarak Reisimizin arkasında durduk, durmaya devam edeceğiz. Artık hedefimiz yerel seçimlerde İzmirlinin gönlünü kazanmak, İzmir'e partimizin bayrağını dikmek. Hemen 15 gün sonra sahaya inerek çalışmalarımıza başlayacağız. Teşekkürler İzmir, teşekkürler Türkiye."

Ak Parti il binasında havai fişekler patlatılırken, partililer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazılan şarkıları çalıp, söyledi.

