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AK Parti İzmir İl Başkanı'ndan Erdoğan'a 2023 TL seçim bağışı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 18:31 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyası hesabına partinin 2023 hedeflerine atıfta bulunarak 2 bin 23 TL bağışta bulundu.

AK Parti İzmir İl Başkanı'ndan Erdoğan'a 2023 TL seçim bağışı

İZMİR, (DHA)- AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyası hesabına partinin 2023 hedeflerine atıfta bulunarak 2 bin 23 TL bağışta bulundu.
Ak Parti İzmir İl Başkanlığı, İzmir'in 30 ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyası hesabına bağış kampanyası başlattı. Bu kapsamda ilk bağışı da İl Başkanı Aydın Şengül yaptı. Ak Parti İzmir il ve Bayraklı ilçe yöneticileri ile birlikte Bayraklı Sevgiyolu'nda bulunan Ziraat Bankası şubesine giden Şengül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyası hesabına 2023 TL yatırdı. Şengül, "Özellikle 2023 hedeflerine yürüme yolunda, bizi 2023 hedeflerine ulaştıracak Cumhurbaşkanı adayımızın kampanyasına böyle bir bağışta bulunduk. İnşallah Türkiye'nin 2023 hedeflerine Sayın Cumhurbaşkanımızla ulaşacağız. Başlattığımız kampanya hayırlı uğurlu olsun" dedi.

FOTOĞRAFLI

AK Parti İzmir İl Başkanı'ndan Erdoğan'a 2023 TL seçim bağışıAK Parti İzmir İl Başkanı'ndan Erdoğan'a 2023 TL seçim bağışıAK Parti İzmir İl Başkanı'ndan Erdoğan'a 2023 TL seçim bağışı

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