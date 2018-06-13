AK Parti İzmir Kadın Kolları Vefa İftarı

"Hayatımızın neredeyse yarısı bu parti çatısı altında geçti. Eşimizin, çocuklarımızın da hayatı bu parti çatısı altında geçti. Partide aktif görev almasak da evlerimizde hep siyasetle ilgili görüşlerimizi anlattı. Aslında çocuklarımıza farkında olmadan en iyi verdiğimiz eğitim ülke ile ilgili düşüncelerimizi, parti ile ilgili faaliyetlerimizi onlara anlatmamız oldu. Ben kendimden örnek vereyim. Babam devlet memuruydu. Çok fazla siyasetin içinde olmasa da o zamanlar gönül verdiğimiz parti olan Refah Partisi'nin lideri rahmetli Necmettin Erbakan'dan çok bahsederdi. Bütün bunlar bir duygu, bir dava olarak beynimize nakşedilmişti. Bize de bu davaya hizmet etmek yıllar sonra nasip oldu."

AK Parti'nin Türkiye için önemli hizmetleri olduğuna işaret eden Dağ, "Bu ülkeye AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çok önemli hizmetler kazandırdı. Bundan sonra da kazandırmaya devam edeceğiz. Bayram sonrası başka bir bayramı yaşamayı istiyoruz. Ramazanı şerifte Kuranı Kerim okuyoruz, ibadetlerimizi yapıyoruz, farklı bir hoşnutluk oluşuyor. Biz sahada seçim çalışması yaparken esnafımızla, ev toplantılarımızda hep onlarla bir arada olduk. Bunu görüyoruz. İnşallah Ramazan Bayramı'nı da en güzel şekilde yaşayacağız. Bu bayramlarda ayrı bir güzellik olarak sevenlerimizle bir arada bu bayram sabahının hoşnutluğunu yine yaşayacağız. İnşallah 24 Haziran akşamı AK Parti Genel Merkezinden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı balkon konuşmasıyla AK Partililer olarak ikinci bayramı da yine yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İzmir Milletvekili Nükhet Hotar da İzmir'in kadın nüfusunun daha fazla olduğu, kadınların daha etkin olduğu bir il olduğuna dikkati çekerek, "İstedikleri zaman kadınlarımızın başaramayacağı hiç birşey yok. İzmir bunu ispat eden bir ilimiz. Kurtuluş Savaşı'ndan, günümüze kadın kahramanlarımız var." dedi.