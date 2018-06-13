AK Parti İzmir Kadın Kolları Vefa İftarı

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bu ülkeye AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çok önemli hizmetler kazandırdı. Bundan sonra da kazandırmaya devam edeceğiz." dedi.
AK Parti İzmir İl Başkanlığı binası bahçesinde düzenlenen AK Parti İl Kadın Kolları vefa iftarında konuşan Dağ, AK Parti'nin 16 yıldır Türkiye'ye hizmet ettiğini, kuruluşundan beri parti çalışmaları içinde yer alan kadınların başarıda ayrı bir yerinin olduğunu söyledi.
Dağ, şöyle konuştu:
"Hayatımızın neredeyse yarısı bu parti çatısı altında geçti. Eşimizin, çocuklarımızın da hayatı bu parti çatısı altında geçti. Partide aktif görev almasak da evlerimizde hep siyasetle ilgili görüşlerimizi anlattı. Aslında çocuklarımıza farkında olmadan en iyi verdiğimiz eğitim ülke ile ilgili düşüncelerimizi, parti ile ilgili faaliyetlerimizi onlara anlatmamız oldu. Ben kendimden örnek vereyim. Babam devlet memuruydu. Çok fazla siyasetin içinde olmasa da o zamanlar gönül verdiğimiz parti olan Refah Partisi'nin lideri rahmetli Necmettin Erbakan'dan çok bahsederdi. Bütün bunlar bir duygu, bir dava olarak beynimize nakşedilmişti. Bize de bu davaya hizmet etmek yıllar sonra nasip oldu."
AK Parti'nin Türkiye için önemli hizmetleri olduğuna işaret eden Dağ, "Bu ülkeye AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çok önemli hizmetler kazandırdı. Bundan sonra da kazandırmaya devam edeceğiz. Bayram sonrası başka bir bayramı yaşamayı istiyoruz. Ramazanı şerifte Kuranı Kerim okuyoruz, ibadetlerimizi yapıyoruz, farklı bir hoşnutluk oluşuyor. Biz sahada seçim çalışması yaparken esnafımızla, ev toplantılarımızda hep onlarla bir arada olduk. Bunu görüyoruz. İnşallah Ramazan Bayramı'nı da en güzel şekilde yaşayacağız. Bu bayramlarda ayrı bir güzellik olarak sevenlerimizle bir arada bu bayram sabahının hoşnutluğunu yine yaşayacağız. İnşallah 24 Haziran akşamı AK Parti Genel Merkezinden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı balkon konuşmasıyla AK Partililer olarak ikinci bayramı da yine yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti İzmir Milletvekili Nükhet Hotar da İzmir'in kadın nüfusunun daha fazla olduğu, kadınların daha etkin olduğu bir il olduğuna dikkati çekerek, "İstedikleri zaman kadınlarımızın başaramayacağı hiç birşey yok. İzmir bunu ispat eden bir ilimiz. Kurtuluş Savaşı'ndan, günümüze kadın kahramanlarımız var." dedi.
Kadınların fedakarlıkları ve çalışkanlıklarının AK Parti'nin başarısında etkin rol oynadığını vurgulayan Hotar, bunun örneğinin başka hiçbir partide görülemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Hiçbir partinin içinde ne kadınlarımız bu kadar önemlidir ne de o kadınlar bu kadar fedakar değildir. Hepimiz gönüllü çıktığımız bu yolda büyük bir sorumluluklar yüklendik ve bir başarı hikayesini yazdık. Şimdi bu başarı hikayesini taçlandıracağız. Cumhurbaşkanımızın elini güçlü kılmak adına AK kadınlarımız en yüksek sayı ile milletvekillerimizi de Meclise götürecek."
AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ ise kadınların AK Parti'nin başarısı için canla başla mücadele ettiğini söyledi.
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