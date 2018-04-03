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AK Parti İzmir Kadın Kollarında değişim

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 15:29 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Kadın Kollarında devir-teslim heyecanı yaşandı.

AK Parti İzmir Kadın Kollarında değişim

AK Parti İzmir Kadın Kollarında devir-teslim heyecanı yaşandı. Eski başkan Gözde Keskin, görevi Dilek Yıldız Büyükdağ’a devretti.
AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığına atanan Dilek Yıldız Büyükdağ, devir-teslim töreninde görevi eski başkan Gözde Keskin’den devraldı. AK Parti İzmir İl Binasında gerçekleşen törene İl Başkanı Aydın Şengül de katıldı. Törende konuşan Şengül, “Uzun süre beraber çalıştığımız Gözde Hanım görevi Dilek Hanım’a devrediyor. Gözde Hanım’a kadın kollarına kazandırdığı ivmeden ve çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Gözde Hanım hakkında da çok iyi referanslar aldık. Kendisine de başarılar diliyorum. Bundan sonraki süreçte İzmir’de özlenen tabloyu yakalayacağız. İzmir İl Başkanı olarak her zaman yanlarında olacağımızı bilmelerini istiyoruz. Kadınlar olmazsa gerçekten başaramayız. Cumhurbaşkanımızın başarısının temelinde de Kadın Kolları vardır. Motivasyonunuzu ve heyecanınızı gördükçe çok mutlu oldum. Böyle bir ekiple sırtımız yere gelmez” dedi.
Görevi Dilek Yıldız Büyükdağ’a devreden Gözde Keskin ise İzmir için çalışmalara devam edeceklerini beliterek, “3 yıldır onurla ve gururla yaptığım görevimi devrediyorum. Görev ne olursa olsun İzmir için çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte birlikte çalıştığım herkese çok teşekkür ederim. Bizim kutlu davamızda bayrak yarışı olur. Ne tarih sizleri unutacak ne de ben unutacağım” diye konuştu.

“Yolumuz çok uzun”
İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ ise hayati öneme sahip iki seçimin kendilerini beklediğini belirterek, “AK Parti’den önce yaşanan kaoslar ve darbelerde en çok üzülen kadınlar oldu. Ülkemizde artık bu durumlar yaşanmadığı için kendimi AK Parti’ye borçlu hissederek siyasete girdim. ‘Kadınlar siyasetin nesnesi değil öznesidir’ diyen bir lidere ve genel başkana sahibiz. Siyasette daha fazla kadın yetiştirmemiz gerekiyor. Önümüzde hayati öneme sahip iki seçim var. Yolumuz çok uzun. Hangi ilçede bayrağı kim alırsa alsın hep destek olalım. Taş üstüne taş koyan olalım. Sorun çıkaran değil çözümün parçası olalım” şeklinde konuştu.

AK Parti İzmir Kadın Kollarında değişim

AK Parti İzmir Kadın Kollarında değişim

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