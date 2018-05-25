AK Parti İzmir Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı (1)

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, ekonomi üzerinde oyun oynamaya çalışanların bulunduğunu belirterek "Herkes bilsin ki 2008'de 2009'da başlayan küresel kriz nasıl Türkiye'yi teğet geçtiyse bugünlerde ABD'de meydana gelen olayların bizim ekonomimizi de etkilediği malum ancak ekonomimiz sağlam temeller üzerindedir." dedi. Yıldırım, Balçova ilçesindeki bir otelde düzenlenen AK Parti İzmir Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye" sloganıyla yola devam ettiklerini belirtti. İzmirlilerin "Yaparsa yine AK Parti yapar" diyerek 24 Haziran sabahını iple çektiğini hissettiğini aktaran Yıldırım, "Yüreğinizdeki coşku hep böyle olsun, hiç eksilmesin değerli kardeşlerim. İzmir Ege'nin incisi Türkiye'nin gözbebeğidir. İzmir'i ihmal eden Türkiye'yi ihmal etmiş olur." dedi. Yıldırım, İzmir'i Türkiye'nin kalkınmasının öncüsü bir şehir olarak gördüklerini ve buna göre çalıştıklarını vurgulayarak, İzmir'in hak ettiği yerde olmadığını ama mutlaka hak ettiği yere geleceğini dile getirdi.

"Biliyorsunuz bizim sloganımız 'Durmak yok' durursak sadece sözümüzde dururuz." ifadesini kullanan Yıldırım, "Biz buralara, bugünlere boş vaatlerle gelmedik. Hayal tacirliği ile gelmedik. Biz buraya samimiyetle çalışarak, üreterek milletimizin gönlüne girerek geldik. Aziz milletimizin değerli İzmirli hemşehrilerimizin bugüne kadar başını öne eğdirmedik, yüzünü kara çıkarmadık, bundan sonra da çıkarmayacağız." dedi. Yıldırım, AK Parti İzmir adaylarının genç, dinamik olduğunu, bu ekiple İzmir'i şaha kaldırmayı hedeflediklerini aktararak, İzmir'in sorunlarını takip edecek, çözüm için çalışacak, şehrine sevdalı bir ekiple çalışacaklarını söyledi. "Biz hiçbir namerdin önünde eğilmeyiz sadece Rabbimizin önünde eğiliriz." diyen Yıldırım, şöyle devam etti: "Her zaman söylüyoruz AK Parti'nin kaderi Türkiye'nin kaderidir. AK Parti, adaleti, kalkınmayı, özgürlüğü, huzuru, kardeşliği vazgeçilmez değerler kabul eden bir partidir. İşte bu nedenden dolayı yüce milletimiz 16 yıldır Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu AK Parti'ye vermektedir. Hamdolsun milletimiz bize hep destek oldu. Bizler de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 16 yılı hizmetle, projeyle, gayretle dolu dolu geçirdik. Dünyada örneği çok az görülen bir başarı öyküsünü hep birlikte yazdık. Hem halkımızın güvenini kazandık hem de ülkede ekonomik, siyasi istikrarı sağlayarak bu başarılara ulaştık. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Sorunlarımızı torunlara havale etmedik. Aziz milletimize tutamayacağımız hiçbir sözü vermedik, verdiğimiz sözlerin hepsini de yerine getirdik. Sizlere karşı, vatandaşlarımıza karşı sorumlu olduğumuz İzmirlilere karşı her zaman dürüst ve samimi olduk."

- Ekonomik gelişmeler AK Parti iktidarında milletin "olmaz denilenlerin olduğuna" bizzat şahit olduğunu vurgulayan Yıldırım, geleceğe her zamankinden daha heyecanla, umutla baktıklarını belirtti. Yıldırım, terör eylemlerine, darbe teşebbüslerine, vesayet odaklarına, finansal saldırılara rağmen 2023 yılına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği 100. yıl hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerinin altını çizerek, şöyle devam etti: "Arkamızda milletimizin ve İzmir'in desteğini hissediyoruz. Bu başarı sizlerin başarısıdır, bu başarı Türkiye'nin başarısı. Merkez Bankamız, Ekonomi Koordinasyon Kurulumuz, ilgili bakanlıklarımız çalışmalarını uyum içinde sürdürüyor. Bugünlerde Türkiye ekonomisi üzerinde ne yazık ki bazı dedikodular, yalan yanlış hesaplarla iddialarla vatandaşlarımızın kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Ekonomimiz üzerinde oyun oynamaya çalışanların değirmenine su taşıyanlar var ama şunu herkes bilsin ki 2008'de 2009'da başlayan küresel kriz nasıl Türkiye'yi teğet geçtiyse bugünlerde ABD'de meydana gelen olayların bizim ekonomimizi de etkilediği malum ancak ekonomimiz sağlam temeller üzerindedir. Dolayısıyla bu krizler bizim alışık olduğumuz krizlerdir.