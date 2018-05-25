HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

AK Parti İzmir Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.05.2018 20:47 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım: - "Herkes bilsin ki 2008'de, 2009'da başlayan küresel kriz nasıl Türkiye'yi teğet geçtiyse, bugünlerde ABD'de meydana gelen olayların bizim ekonomimizi de etkilediği malum ancak ekonomimiz sağlam temeller üzerindedir" - "Kurdaki dalgalanma özellikle seçim öncesi birtakım manipülasyonların sonucudur. Kaynağını, nereden geldiğini de biliyoruz ama ne yaparsa yapsınlar, hangi oyunun içine girerse girsinler, içerideki iş birlikçilerine de söylüyorum, başaramayacaksınız, geçmişte de başaramadınız, şimdi de başaramayacaksınız"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, ekonomi üzerinde oyun oynamaya çalışanların bulunduğunu belirterek "Herkes bilsin ki 2008'de 2009'da başlayan küresel kriz nasıl Türkiye'yi teğet geçtiyse bugünlerde ABD'de meydana gelen olayların bizim ekonomimizi de etkilediği malum ancak ekonomimiz sağlam temeller üzerindedir." dedi.

Yıldırım, Balçova ilçesindeki bir otelde düzenlenen AK Parti İzmir Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye" sloganıyla yola devam ettiklerini belirtti.

İzmirlilerin "Yaparsa yine AK Parti yapar" diyerek 24 Haziran sabahını iple çektiğini hissettiğini aktaran Yıldırım, "Yüreğinizdeki coşku hep böyle olsun, hiç eksilmesin değerli kardeşlerim. İzmir Ege'nin incisi Türkiye'nin gözbebeğidir. İzmir'i ihmal eden Türkiye'yi ihmal etmiş olur." dedi.

Yıldırım, İzmir'i Türkiye'nin kalkınmasının öncüsü bir şehir olarak gördüklerini ve buna göre çalıştıklarını vurgulayarak, İzmir'in hak ettiği yerde olmadığını ama mutlaka hak ettiği yere geleceğini dile getirdi.

"Biliyorsunuz bizim sloganımız 'Durmak yok' durursak sadece sözümüzde dururuz." ifadesini kullanan Yıldırım, "Biz buralara, bugünlere boş vaatlerle gelmedik. Hayal tacirliği ile gelmedik. Biz buraya samimiyetle çalışarak, üreterek milletimizin gönlüne girerek geldik. Aziz milletimizin değerli İzmirli hemşehrilerimizin bugüne kadar başını öne eğdirmedik, yüzünü kara çıkarmadık, bundan sonra da çıkarmayacağız." dedi.

Yıldırım, AK Parti İzmir adaylarının genç, dinamik olduğunu, bu ekiple İzmir'i şaha kaldırmayı hedeflediklerini aktararak, İzmir'in sorunlarını takip edecek, çözüm için çalışacak, şehrine sevdalı bir ekiple çalışacaklarını söyledi.

"Biz hiçbir namerdin önünde eğilmeyiz sadece Rabbimizin önünde eğiliriz." diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Her zaman söylüyoruz AK Parti'nin kaderi Türkiye'nin kaderidir. AK Parti, adaleti, kalkınmayı, özgürlüğü, huzuru, kardeşliği vazgeçilmez değerler kabul eden bir partidir. İşte bu nedenden dolayı yüce milletimiz 16 yıldır Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu AK Parti'ye vermektedir. Hamdolsun milletimiz bize hep destek oldu. Bizler de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 16 yılı hizmetle, projeyle, gayretle dolu dolu geçirdik. Dünyada örneği çok az görülen bir başarı öyküsünü hep birlikte yazdık. Hem halkımızın güvenini kazandık hem de ülkede ekonomik, siyasi istikrarı sağlayarak bu başarılara ulaştık. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Sorunlarımızı torunlara havale etmedik. Aziz milletimize tutamayacağımız hiçbir sözü vermedik, verdiğimiz sözlerin hepsini de yerine getirdik. Sizlere karşı, vatandaşlarımıza karşı sorumlu olduğumuz İzmirlilere karşı her zaman dürüst ve samimi olduk."

- Ekonomik gelişmeler

AK Parti iktidarında milletin "olmaz denilenlerin olduğuna" bizzat şahit olduğunu vurgulayan Yıldırım, geleceğe her zamankinden daha heyecanla, umutla baktıklarını belirtti.

Yıldırım, terör eylemlerine, darbe teşebbüslerine, vesayet odaklarına, finansal saldırılara rağmen 2023 yılına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği 100. yıl hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Arkamızda milletimizin ve İzmir'in desteğini hissediyoruz. Bu başarı sizlerin başarısıdır, bu başarı Türkiye'nin başarısı. Merkez Bankamız, Ekonomi Koordinasyon Kurulumuz, ilgili bakanlıklarımız çalışmalarını uyum içinde sürdürüyor. Bugünlerde Türkiye ekonomisi üzerinde ne yazık ki bazı dedikodular, yalan yanlış hesaplarla iddialarla vatandaşlarımızın kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Ekonomimiz üzerinde oyun oynamaya çalışanların değirmenine su taşıyanlar var ama şunu herkes bilsin ki 2008'de 2009'da başlayan küresel kriz nasıl Türkiye'yi teğet geçtiyse bugünlerde ABD'de meydana gelen olayların bizim ekonomimizi de etkilediği malum ancak ekonomimiz sağlam temeller üzerindedir. Dolayısıyla bu krizler bizim alışık olduğumuz krizlerdir.

Kurdaki dalgalanma özellikle seçim öncesi birtakım manipülasyonların sonucudur. Kaynağını, nereden geldiğini de biliyoruz ama ne yaparsa yapsınlar hangi oyunun içine girerse girsinler, içerideki işbirlikçilerine de söylüyorum, başaramayacaksınız, geçmişte de başaramadınız şimdi de başaramayacaksınız. Hükümetimiz aldığı tedbirlerle uygulamaya koyduğu yasalarla reformlarla Türkiye büyüme yönünde, kalkınma yönünde emin adımlarla yürümeye devam ediyor. İnşallah sanayide, ihracatta, turizmde rekorlar kırmaya devam ediyoruz."

Yıldırım, yılın ilk 4 ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı misafir sayısının geçen seneye göre yüzde 50 artarak 8 milyona ulaştığı bilgisini verdi.

(Sürecek)

PARTNEREmre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...Emre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...
Bakan Eroğlu: Atma Muharrem atma, bisiklete binmeye devam et (2)Bakan Eroğlu: Atma Muharrem atma, bisiklete binmeye devam et (2)
Bakan Tüfenkci: Vatanın, milletin yoksa dolarların da anlamı yokBakan Tüfenkci: Vatanın, milletin yoksa dolarların da anlamı yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım milletvekili aday tanıtımı

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam

Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Akarca'dan bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Akarca'dan bedelli askerlik açıklaması

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi

Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti

Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti

AK Partili Hamza Dağ: İzmir'de birinci parti çıkacağız

AK Partili Hamza Dağ: İzmir'de birinci parti çıkacağız

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

Soyadını Erdoğan yaptı, AK Parti'den aday gösterildi

Soyadını Erdoğan yaptı, AK Parti'den aday gösterildi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Bakanlar Kurulu'nda büyük değişim

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Bakanlar Kurulu'nda büyük değişim

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.