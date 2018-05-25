AK Parti İzmir Milletvekilleri Aday Tanıtım Toplantısı

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'de ekonomi iyiye gitmiyorsa, neden bilinen bankalardan birine 3 milyar 200 milyon dolar ödeyerek birisi geliyor, yatırım yapıyor? Küresel yatırımcı nereye gideceğini, nereye yatırım yapacağını çok iyi bilir. Türkiye gerek yerli gerek küresel yatırımacılar için cazibe merkezi ve güvenli liman olmaya devam ediyor." dedi. Yıldırım, partisinin bir otelde düzenlenen İzmir Milletvekilleri Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'ye gelen turist sayısının geçen seneye göre yüzde 50 artarak 8 milyona ulaştığını, yıl sonu itibarıyla 40 milyon kişinin Türkiye'de ağırlanacağını söyledi. Güven ve istikrarın adının Türkiye olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları belirtti: "Efendim Türkiye'de ekonomi iyiye gitmiyormuş. Soruyorum kardeşim, Türkiye'de ekonomi iyiye gitmiyorsa neden bilinen bankalardan birine 3 milyar 200 milyon dolar ödeyerek birisi geliyor, yatırım yapıyor? Küresel yatırımcı nereye gideceğini, nereye yatırım yapacağını çok iyi bilir. Türkiye gerek yerli gerek küresel yatırımacılar için cazibe merkezi ve güvenli liman olmaya devam ediyor."

Yıldırım, dünyada son 10 yılda yapılan 10 mega projenin olduğunu, bunlardan 6'sının Türkiye'de gerçekleştirildiğini, dünyanın en büyük havalimanını Türkiye'nin yaptığını anlattı. İzmir-İstanbul otoyolunun gelecek sene bitmesiyle iki şehir arasındaki mesafenin 2 saat 50 dakikaya ineceğini dile getiren Yıldırım, yapımı biten Sabuncubeli Tüneli'nin de tamamlanacağını ve Manisa ile İzmir'in birleşeceğini kaydetti. Türkiye'nin dünyanın 17'nci, Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi olduğunun altını çizen Yıldırım, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz sene dünyada büyümede bir numara olduk. Dünya büyümesinde bir numara olan bir ülke üzerinde oynanan küçük oyunlar asla sonuç vermez. Bu büyüme oranıyla hem G20 içerisinde bir numara olduk hem de OECD de aynı şekilde. 16 yıl içinde Türkiye her yıl ortalama 5,8 oranında büyüdü. 2002'de 36 milyar olan ihracatımız geçen sene 157 milyarı aştı. Nisan ayı sonunda, yıl sonu ihracatımız 160 milyar doları geçiyor. Bütün bunları yaparken, bir taraftan ülkemizin altyapısını güçlendiriyoruz, ülke olarak eksiklerimizi gideriyoruz ve çağımıza damga vuracak projeleri hayata geçiriyoruz."

Yıldırım, bu yıl devlet ve özel sektör yatırımlarının 1 trilyon lirayı aştığını belirterek, "Bu rakam 2002 yılına göre 4 kat artışı ifade ediyor. Dün Cumhurbaşkanımızın seçim beyannamemizde ifade ettiği gibi her zaman yatırım yapanın, üretenin yanında yer aldık, almaya devam edeceğiz. Türkiye için çalışanın, üretenin başımız üzerinde yeri var." dedi. Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden İzmir'in emeğin, alın terinin, akıl terinin kenti olduğunu dile getiren Yıldırım, "İzmir'i her alanda geliştirmek, kalkındırmak için gece gündüz çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz." dedi. Yıldırım, İzmir'de eğitim imkanlarının artması için 9 bin 500 derslik yapıldığını, inşaatı Bayraklı'da devam eden şehir hastanesinin yanında sağlık alanında birçok merkez inşa edildiğini söyledi. İzmir'e 15 yılda 15 bin 300 konut yapıldığını, 2 bin 724'ünün de inşasının sürdüğünü aktaran Yıldırım, Karabağlar'da kentsel dönüşüm projesini başlattıklarını belirtti. Yıldırım, son 15 yılda 400 kilometre bölünmüş yolun üzerine 425 kilometre bölünmüş yol daha yaptıklarını belirterek, "Sabuncubeli Tünelini de inşallah Haziran'ın 10'unda açmış olacağız." dedi.

İzmir-Ankara arasındaki yüksek hızlı tren inşaatında Uşak'a kadar gelindiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, İzmir'le Ankara arasındaki tren mesafesinin 14 saatten 3,5 saate düşeceğini ifade etti. - İzmir'deki stat inşaatları Yıldırım, spor alanında İzmir'i ihmal etmediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Alsancak Stadı'na başladık, yapılıyor. Göztepe Stadı'na başladık yapılıyor ama Karşıyaka'ya başladık 'istemezükçüler' karşımıza çıktı ve onlar yüzünden Karşıyaka Stadı'nda ilerleme sağlayamadık. Alpay'ı getirdik, İzmir'in çocuğu olarak, dünyada bizi gururla temsil etmiş bir futbolcu olarak bundan sonra bu projeleri Alpay takip edecek, Altaylı Alpay." - Alaçatı'ya Ekrem Pakdemirli Havalimanı Yıldırım, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın artık yetmediğini, buranın apronlarını büyüteceklerini ve park sayısını 37'den 60'a çıkaracaklarını bildirerek, "İkinci pist için fizibilite çalışmalarını başlatıyoruz. 'Alaçatı'ya yeni bir havalimanı yapacağız.' dedik, ihalesini yaptık, çalışmalar başlıyor ve 2 yıl içinde Alaçatı Havalimanı'nı açıyoruz, adını da koyduk, Ekrem Pakdemirli Havalimanı." dedi.

Yıldırım, özel sektörün İzmir'e iki büyük yatırım yaptığını, bunların Aliağa'da üretilecek ve 2019'da hizmete açılacak rüzgar türbini ile Aliağa'da savunma sanayisini desteklemek amacıyla yapılacak makine imalatı olduğunu söyledi. Yıldırım, bu yatırım tutarının 1,8 milyar lira olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi: "Binlerce kardeşimize iş, aş imkanı vereceğiz. Bu proje geçenlerde onayladığımız özel teşvik verilen 23 projeden bir tanesi. Amacımız İzmir'de gençlerimize daha fazla iş sahası bulmak ve İzmir'in kalkınmasına katkı sağlamak. Türkiye önemli bir kararın arefesindedir, tarihi bir kavşağı dönmeye hazırlanıyor. 24 Haziran seçimleri Cumhuriyet tarihimiz için çok ama çok önemli bir değişim, dönüşüm seçimi olacak. Seçimlerde ilk defa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği seçimi yapacağız. Hem cumhurbaşkanımızı hem güçlü Meclisi oluşturan seçimleri bir arada yapacağız. Daha istikrarlı daha güçlü daha adil bir Türkiye hedefimizi inşallah 2023'e, 2053'e giderken inşa etmenin başlangıcını yapıyoruz."