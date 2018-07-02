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AK Parti İzmir milletvekilleri mazbatalarını aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2018 19:23 | Son Güncelleme

İzmir'den milletvekili seçilen Başbakan Binali Yıldırım'ın mazbatasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ aldı

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir milletvekilleri mazbatalarını aldı.

Kültürpark 4 Nolu Hol'de düzenlenen törende mazbataları, İl Seçim Kurulu Başkanı Hasan Sümer verdi.

İzmir'den milletvekili seçilen Başbakan Binali Yıldırım'ın mazbatasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ aldı.

Dağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'in ilçelerinde teşekkür turuna başladıklarını, yarın da bu turu sürdüreceklerini ifade ederek, Başbakan Yıldırım'ın mazbatasını çarşamba günü Ankara'da takdim edeceğini söyledi.

Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Dağ, "Milletvekili olarak bugüne kadar güzel hizmetler yapmaya gayret ettik. Sayın Başbakanımız, bakan ve başbakanlık görevlerini yaptı. İzmir'de onun liderliğinde önümüzdeki 5 yıllık sürede daha iyi ve güzel hizmetleri yapmaya gayret edeceğiz. Ülkemize ve milletimize, coğrafyamıza, tüm dünyaya hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de parti teşkilatının seçimde kendilerini yalnız bırakmadığını dile getirdi.

Törenin ardından milletvekilleri alanda bulunan partililerle selamlaştı.

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