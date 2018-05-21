AK Parti İzmir'de Başbakan Yıldırım sevinci

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yeniden İzmir 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı olarak gösterilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

İl Başkanlığında AK Parti İzmir milletvekilleri adaylarıyla gazetecilere açıklamalarda bulunan Şengül, milletvekili adaylarının belirlenmesi sürecinde parti olarak tüm teşkilat mensuplarının görüşlerini aldıklarını belirtti.

Milletvekili adaylığının kişilere göre değil bazı kriterlere göre yapıldığını ifade eden Şengül, "Bir liste yapıldı. Teşkilatımızla bağlantıları, kadın, genç, ilimizde yaşayan Doğu ve Güneydoğulu vatandaşlarımızı Balkan göçmenlerini ve Roman kardeşlerimizi temsil edecek milletvekili adaylarımız istişareler sonunda belirlendi." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın tekrar listede olmasına çok sevindiklerini dile getiren Şengül, şunları kaydetti:

"İzmir'e gelmesi bize inanılmaz derecede güç kattı. Zaten İzmir'de böyle benimsenmiş, İzmir'in yakından tanıyıp sempati duyduğu ciddi bilgi birikiminin olması bizim için inanılmaz bir kazanç. Bu anlamda birçok yükümüzü alacaktır, hafifletecektir. Adaylarımızın hepsini tanıyoruz, teşkilatlarda olsun, sivil toplum örgütlerinde beraber çalıştık. Çok dengeli ve ortak akılla yapılmış bir aday listesi."

Şengül teşkilat olarak seçime hazır olduklarını, sahada AK Parti dışında bir partiyi görmediklerini söyledi.

