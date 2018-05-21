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AK Parti İzmir'de Başbakan Yıldırım sevinci

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2018 20:28 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül: - "(Başbakan Yıldırım'ın İzmir'den milletvekili adayı olması) İzmir'e gelmesi bize inanılmaz derece de güç kattı. Zaten İzmir'de böyle benimsenmiş. Bu anlamda birçok yükümüzü alacaktır, hafifletecektir"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yeniden İzmir 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı olarak gösterilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

İl Başkanlığında AK Parti İzmir milletvekilleri adaylarıyla gazetecilere açıklamalarda bulunan Şengül, milletvekili adaylarının belirlenmesi sürecinde parti olarak tüm teşkilat mensuplarının görüşlerini aldıklarını belirtti.

Milletvekili adaylığının kişilere göre değil bazı kriterlere göre yapıldığını ifade eden Şengül, "Bir liste yapıldı. Teşkilatımızla bağlantıları, kadın, genç, ilimizde yaşayan Doğu ve Güneydoğulu vatandaşlarımızı Balkan göçmenlerini ve Roman kardeşlerimizi temsil edecek milletvekili adaylarımız istişareler sonunda belirlendi." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın tekrar listede olmasına çok sevindiklerini dile getiren Şengül, şunları kaydetti:

"İzmir'e gelmesi bize inanılmaz derecede güç kattı. Zaten İzmir'de böyle benimsenmiş, İzmir'in yakından tanıyıp sempati duyduğu ciddi bilgi birikiminin olması bizim için inanılmaz bir kazanç. Bu anlamda birçok yükümüzü alacaktır, hafifletecektir. Adaylarımızın hepsini tanıyoruz, teşkilatlarda olsun, sivil toplum örgütlerinde beraber çalıştık. Çok dengeli ve ortak akılla yapılmış bir aday listesi."

Şengül teşkilat olarak seçime hazır olduklarını, sahada AK Parti dışında bir partiyi görmediklerini söyledi.

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