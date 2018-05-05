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AK Parti İzmir'de temayül yoklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2018 13:46 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül: - "200'e yakın milletvekili aday adayımızın müracaatını aldık, şimdi de teşkilatımızın görüşüne başvuruyoruz" - "(Sanatçı İbrahim Tatlıses'in milletvekili aday adaylığı) İbrahim Bey daha önce de partimizden 1-2 defa aday adayı oldu, kendisi İzmir'de yaşıyor ve tedavisini devam ettiriyor. Aday adaylarımızdan biri olarak kendisine başarılar diliyoruz"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir'den milletvekili olmak isteyen 200 aday adayının müracaatını aldıklarını ve temayül yoklaması ile teşkilat üyelerine "Kimi milletvekili olarak görmek istersiniz?" sorusunu yönelttiklerini açıkladı.

AK Parti İzmir İl Teşkilatı'nın temayül yoklaması Halkapınar Spor Salonu'nda yapıldı.

Salon dışında stantlar ve pankartlar açan milletvekili aday adayları, teşkilat üyeleriyle bir araya gelerek, broşür dağıttı.

Partinin çeşitli kademelerinde görev yapan üyeler, spor salonunda ilçelere ayrılan masalarda oylarını kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, yaptığı açıklamada, temayül yoklamasının aday belirleme sürecinde önemli bir kriter olduğuna işaret ederek, "200'e yakın milletvekili aday adayımızın müracaatını aldık, şimdi de teşkilatımızın görüşüne başvuruyoruz." dedi.

Partililere "Kimi milletvekili olarak görmek istersiniz?" diye sorduklarını aktaran Şengül, şöyle devam etti:

"Temayül yoklaması ile ilk aşamayı gerçekleştiriyoruz. Sonuçlar alt ve üst komisyona gidecek. Nihayetinde 21'ine kadar aday listemizi netleştireceğiz. Bugün teşkilatımıza görüş sorulması inanılmaz heyecan ve motivasyon sağlıyor. Aday adayları kendilerini tanıtmak için reklam yapıyor. Sinerji oluştu. Çok genç kardeşlerimiz var, 20-25 yaşında olanlar var, toplumun her kesiminden insanlar var. Özellikle gençlerimiz çok cesaretli."

Şengül, sanatçı İbrahim Tatlıses'in milletvekili aday adaylığını da değerlendirerek, "İbrahim Bey daha önce de partimizden 1-2 defa aday adayı oldu, kendisi İzmir'de yaşıyor ve tedavisini devam ettiriyor. Aday adaylarımızdan biri olarak kendisine başarılar diliyoruz." diye konuştu.

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AK Parti İzmir İl Başkanlığı Aydın Şengül İbrahim Tatlıses Temayül yoklaması

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