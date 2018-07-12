AK Parti İzmir'de Yıldırım sevinci

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanı seçilmesi, partisinde büyük bir sevinç yarattı. AK Parti İzmir teşkilat üyeleri ve İzmir milletvekilleri, Yıldırım'ın seçilmesinin, İzmir açısından avantaj olduğunu belirtti.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanı seçilmesi, İzmir'de de coşkuyla karşılandı. AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Binali Yıldırım'ın önce Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak ardından da Başbakan olarak önemli hizmetler sunduğunu söyledi. Ülkenin 16 yılda çağ atlamasında Yıldırım'ın çok önemli payının bulunduğunu belirten Hamza Dağ, "İzmir'e de önemli hizmetler kazandırdı. Şimdi de TBMM Başkanı olarak yeni sistemde görev yapacak. Bu süreçte de güçlü Meclis'i temsil edecek ve bugüne kadar yaptığı hizmetleri yeni görevinde de devam ettirecektir. İzmir için de bu durum bir kazanç" diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da, şunları söyledi:

"Özellikle Türkiye'nin hem noktasında emeği olan, her noktasına hizmet etmiş birinin TBMM gibi kıymetli ve kutsal bir göreve getirilmesi, bizi çok memnun etti. Özellikle son başbakanımızın Meclis başkanlığına seçilmesi, hem Türkiye için hem de İzmir için çok büyük bir kazanım. Parlamento içerisinde belki de şuan en mutlu olan biziz. Bizim mutluluğumuz diğerlerinin iki katı. Çok değerli bir isim olan Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'na seçilmesi, bizi mutlu etti."

'EN İDEAL KİŞİ'

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Binali Yıldırım'ın tecrübeli ve deneyimli bir siyasetçi olduğunu belirtti. Yıldırım'ın çok zor bir dönemde başbakanlık yaptığına değindi. Yıldırım'ın geçiş dönemini çok iyi yürüttüğünü ifade eden Şengül, "Yeni sistemde Meclis çok önemli. Yasama ve yürütme tamamen ayrıldı. Yasamanın başında da yürütmeyi çok iyi bilen, aradaki koordinasyonu sağlayacak en ideal kişi. Bu sistemin tekrar hızlı şekilde yol alması için Meclis'te yürütmenin çok iyi koordine edilmesi lazım çünkü. Ve bunun için de Binali Yıldırım çok ideal bir isim. Başarılı çalışmalar yapacağına inanıyorum. Mutlu olduk. Ülkemiz için önemli bir değer. İlimiz için de önemli bir değer ve bizim için bir şans. İzmir için Binali Yıldırım büyük bir şans. İzmir'in bir sorunu, sıkıntısı olduğunda biz Binali Yıldırım ile bir yerlere ulaşabiliyoruz. Anında çözüm üretebiliyoruz. İzmir için büyük bir avantaj. Yeni dönemde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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