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AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.08.2018 12:54 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam: - "Geçmişten beri hep düstur edindiğimiz gibi asla şahsi çıkar ve ikbal amaçlı değil, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz" - "Siyasi tarihimizin en yüksek katılımlı seçiminin sonunda Mecliste, AK Parti grubumuzda 53 kadın milletvekilimizin temsiliyle rekor kırılmıştır"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Geçmişten beri hep düstur edindiğimiz gibi asla şahsi çıkar ve ikbal amaçlı değil, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Çam, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle kadınların siyasete katılım ve katkısının artarak, devam ettiğini belirtti.

Kadın kolları teşkilatlarına verdiği destek ve himayesinden dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Çam, "Siyasi tarihimizin en yüksek katılımlı seçiminin sonunda Meclis'te, AK Parti Grubumuz'da 53 kadın milletvekilimizin temsiliyle rekor kırılmıştır. Ayrıca önemli bir oranda arkadaşlarımızın kadın kollarında yetişerek Meclise taşınmış olması teşkilatlarımıza verdiğiniz önemi gösterdiği için bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir." ifadelerini kullandı.

Kadın kolları olarak her gün yenilenerek büyük bir azimle çalıştıklarını, daima birlik ve beraberliği önceleyen bir hal içinde olacaklarını anlatan Çam, barış ve huzurun hem Türkiye'de hem de dünyada yayılması için çalışacaklarını, yeryüzünün tüm mazlumları için yürüttükleri çalışmalara katkı vermenin gayreti içinde bulunacaklarını kaydetti.

Çam, AK Parti'li kadınlar olarak milletle irtibatlarını hiç kesmediklerini ve millete hizmet için ömürlerini adayacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Siyaseti halkın hizmetine bir vasıta olarak yapacağız. Geçmişten beri hep düstur edindiğimiz gibi asla şahsi çıkar ve ikbal amaçlı değil, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Partimizin yurt içi ve yurt dışında daha iyi anlaşılması için çabalarımızı artıracağız. Ayrımcılığa, ötekileştirmeye ve bölücülüğe asla prim vermeyeceğiz."

Yapılan 5. olağan kongreyle yeni bir döneme başladıklarını aktaran Çam, kadın kolları teşkilatlarında görev alan tüm partililere teşekkürlerini bildirdi.

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