Bozüyük’te Kasımpaşa Mahallesi, Çarşı Mahalle ve Yediler Mahallesi AK Parti Kadın Kolları bilgilendirme ve istişare toplantısı yapıldı.

Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu’nda yapılan toplantıya Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve eşi Emine Bakıcı, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülcan Bayraktar, Kasımpaşa Mahallesi, Çarşı Mahalle ve Yediler Mahallesi Mahalle temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı.

Toplantıda ilk olarak konuşan AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülcan Bayraktar tüm katılımcılara teşekkür ederek “AK Parti ailesi gün geçtikçe büyüyen aynı hisleri paylaşan AK Gönüllü hanımlarla gün geçtikçe çoğalıyor, büyüyor. Burada mahalle temsilcilerimizin önemi çok büyüktür. Çünkü mahallemizde ve sokaklarımızda siz değerli hanımefendilerin istek ve dileklerini mahalle teşkilatlarımız bizlere Kadın Kollarına, ilçe yönetimine arz ederek belediyemize ulaştırmada bir aracıdır. Ben bunu bir vücuduna benzetiyorum. Kadın kolları, Gençlik Kolları ana kademe vücudun büyük bölümü, mahalle teşkilatları da olmazsa olmazımız kılcal damarları. Sizlerden haberdar olabilmek için Mahalle teşkilatlarının büyük önemi var. Mahalle teşkilatlarımızda yer almak isteyen herkese kapımız gönlümüz açıktır” dedi.

Ardından söz alan İlçe Başkanı Mesut Çetin “Bizler şanslıyız çünkü İslam dini gibi kadına önem veren bir dinin mensuplarıyız. Bizler şanslıyız AK Parti gibi kadınlara çok kıymet veren değer veren bir partinin mensuplarıyız. Bizler şanslıyız Bozüyük’te Belediye Başkanı Fatih Bakıcı önderliğinde hizmet veren belediyenin, Başkanımızın partisinde birlikte görev yapan insanlarız. Yaklaşık 5 yıldan beri ilçemizde hizmet eden kıymetli Başkanımızın öncelikle hanımlarımız için yapmış olduğu hizmetler ortadadır. Ak Parti olarak ta; Cumhuriyet kurulduğundan bu güne TBMM’de kadın sayısı AK Parti iktidara gelene kadar sadece ve sadece yüzde 4 ile temsil edilirken, AK Parti döneminde kadın temsil hakkı yüzde 20 seviyelerine yükseltmiştir. Bu partimizin kadınlara vermiş olduğu önemi gösteren en büyük etkenlerden bir tanesidir. Bizler aynı zamanda parti içerisinde yönetimlerimizde kadınlarımıza en az yüzde 30 daha fazla yer veren bir partiyiz” dedi.

Programın devamında Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı gecenin düzenlenmesinde emeği geçen Kasımpaşa, Yeni ve Yediler Mahallesi temsilcilerine teşekkür ederek Bozüyük’e 5 yılda yapılan yatırımları anlattı. Konuşmasına 4 Eylül Mahallesi’ne yapılan yatırımlardan başlayan Başkan Bakıcı 4 Eylül Mahallesi yaşam alanı, 15 Temmuz Şehitleri Parkı, Sevgi Yolu, Osmangazi Parkı, Seyir Terası, Türbin Mesire Alanı, Şehit Mahmut Ekinay Parkı gibi yapılan ya da revize edilen daha pek çok yatırımı hatırlatarak hayata geçirilen, yapımına başlanan ve yapılacak projeler hakkında bilgi verdi. Konuşmasında ayrıca Çarşı Mahalle Kentsel Dönüşüm Projesi’nin yıl yıl gelişimi hakkında detaylı bilgi veren Başkan Bakıcı projeden faydalanacak vatandaşların 3 yıl kira yardımı alabilmeleri için uğraştıklarını belirterek “Kentsel Dönüşüm çok zor ve sorunlu bir konu. Hatta Türkiye’de bir çok ilde ve ilçede iptal edildi. Bizler Çarşı Mahalle’nin kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu görerek bu kararı aldık” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Bakıcı; İlçe Başkanı Mesut Çetin ve Kadın Kolları Başkanı Gülcan Bayraktar ile birlikte, partili hanımlar tarafından sorulan soruları yanıtlayarak istek ve taleplerini dinledi. Toplantının sonunda Kadın Kolları Başkanı Gülcan Bayraktar ve İlçe Başkanı Mesut Çetin bu buluşmanın gerçekleşmesinde emeği geçen Kasımpaşa Mahalle Başkanı Suna Ünal, Yediler Mahalle Başkanı Zekiye Yüce ve Çarşı Mahalle Başkanı Fatma Nurcan Bulut’a çiçek ve plaket takdiminde bulundu. Mahalle temsilcileri de Başkan Bakıcı ve eşi Emine Bakıcı’ya destekleri, özverili, başarılı ve üstün çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi takdim ettiler.