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AK Parti Kadın Kollarında Öner, güven tazeledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 16:03 | Son Güncelleme

AK Parti Mersin İl Kadın Kolları 5.

AK Parti Kadın Kollarında Öner, güven tazeledi

AK Parti Mersin İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi’nde mevcut başkan Aysel Mavioğlu Öner, yeniden başkan seçildi.
AK Parti Mersin Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi, il binasında gerçekleştirildi. Kongreye, milletvekilleri Hacı Özkan ve Ali Cumhur Taşkın, İl Başkanı Cesim Ercik, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Zeynep Gül Yılmaz, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. 550 delegenin bulunduğu kongrede, tek liste halinde gidilen seçimlerde, Aysel Mavioğlu Öner yeniden başkan seçildi.
Kongrede konuşan Özkan, kadınının olduğu yerde başarı ve mutluluğun da olduğunu belirterek, "AK Parti günden güne güçleniyorsa kadınlarımız sayesinde. Şimdi de kadınlarımızla birlikte kader yılı olan 2019 seçimlerine yürüyoruz" dedi.
Dünya tarihinde kadınların dahil olmadığı hiçbir başarının görülmediğini kaydeden Öner ise, AK Parti Kadın Kollarının, 4 milyon üyesi ile gelmiş geçmiş en büyük kadın hareketinin adı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği güven ve cesaretle yola çıktıklarını belirten Öner, "Kadınların zekası, sebatkar oluşu, mücadeleci ve vefalı ruhları savaş ve barış zamanlarında her daim damga vurmuştur. Biz kadınlar olarak 2019 seçimlerinin milli bir mücadele olduğunun farkındayız. Kadın ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar, Türkiye ayağa kalkarsa ümmet ayağa kalkar" diye konuştu.
Kadın Kolları Kongresinin de tamamlanmasıyla Mersin olarak 2019 seçim çalışmalarına start vermiş olacaklarını belirten İl Başkanı Ercik, "Bizler 13 ilçemizin de kongrelerini tamamlamış olduk. 2019’a Anamur’dan Çamlıya’ya hep birlikte temelleri sağlam, samimi bir şekilde yürümemiz lazım. Allah çıktığımız yolda bizleri muzaffer eylesin" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kadın Kollarında Öner, güven tazeledi

AK Parti Kadın Kollarında Öner, güven tazeledi

AK Parti Kadın Kollarında Öner, güven tazeledi

AK Parti Kadın Kollarında Öner, güven tazeledi

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