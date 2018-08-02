AK Parti Kadın Kollarında yüzde 50 değişim bekleniyor

MUHAMMED TORUNTAY - Hafta sonu 5. olağan kongresini gerçekleştirecek AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığında, yönetimin yüzde 50 değişmesi bekleniyor. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları, Cumartesi günü Ankara Kapalı Spor Salonunda 5. Olağan Kongresi'ni yapacak. Kongreye, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongreye 81 il ve ilçelerdeki partililerin yanı sıra bir çok sivil toplum kuruluşundan temsilcinin katılacağını söyledi. Çam, kadın kolları teşkilatından yetişen 45 kadın milletvekilinin TBMM'de bulunduğunu belirterek, "Yoğun bir şekilde seçim çalışmaları yaparken diğer taraftan adeta siyaset yapan kadınları üretme merkezi haline geldi genel merkezimiz. Partimizin oylarını artırmak için kadınlarımızın daha fazla halkın içerisinde yer alması, mahalle, il ve ilçe teşkilatlarımızın halktan kopuk olmayan onların dertleri ile dertlenen ve onlarla dertlenen bir mekanizma kurduk." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadınları siyasetin öznesidir" ifadesiyle kadınların güç kazandığını vurgulayan Çam, kadınlara verilen önemin 24 Haziran'da ortaya çıktığına dikkati çekti. Çam, şu değerlendirmelerde bulundu: "125 kadın milletvekili adayımızın listelere girmiş olması ve bunlardan 53'ünün parlamentoda yer alması kadın kollarımız için ayrı bir güç oldu. Bundan sonraki süreçte eminim ki yerelde kadınların sesini duyacağız, kadın elinin değdiği her yere aslında başarı ve düzen geliyor. Kadınca siyaset yapmayı, erkekleşmeden dik duruşu olan ama kadın hassasiyetini getiren bir siyaset etme tarzımız da var. Bundan sonraki süreçte inşallah biz karar alma mekanizmalarında daha fazla kadını göreceğiz. Adeta görünmeyen bir cam tavanları Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde yıkmış olduk. Kongremizin konsepti bunun üzerinde yapılandı ancak ben ipucu veremeyeceğim ama farklı bir sahne görecek izleyiciler ve katılımcılar. Tüm Türkiye'deki kadınları bu kongremize de bekliyoruz. Ben hepsini davet ediyorum güzel bir kongre olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ayrıca renklenmiş ve oradan kadınlara yönelik mesajları da duymuş olacağız."