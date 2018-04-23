AK Parti kadın milletvekillerinden Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, "Genel Kurulda Kılıçdaroğlu haddini aşarak bize, 'Sizin özel bir rahatsızlığınız mı var?' diye hitap etti. Bizim özel bir rahatsızlığımız yok, belli ki onun özel bir rahatsızlığı var. Kadınlara karşı yapılmış bu hakaretin kendisine yakışmadığını belirtiyor ve kendisini kınıyorum." dedi.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Kuruldaki konuşmasına ilişkin partisinden bazı kadın milletvekilleri ile Mecliste basın toplantısı düzenledi.

Kılıçdaroğlu'nun kürsüden egemenliğin başka bir güce ya da birisine devredilemeyeceği yönünde açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz de kendisine, 'Millet iradesini hiçe sayarak verdiğiniz emri ve direktifi görmezden gelerek 15 milletvekilinizi istifa ettirdiniz, başka bir partiye kiraya verdiniz.' dedik. Haddini aşarak, 'Sizin özel bir rahatsızlığınız mı var?' diye hitap etti. Orada Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, bakanlarımız var, biz onun seviyesine düşmemek için orada cevap vermedik. Bizim özel bir rahatsızlığımız yok, belli ki onun özel bir rahatsızlığı var. Bu özel rahatsızlığı nedeniyle de Türkiye'yi gerçekten rahatsız ediyor. Kadınlara karşı yapılmış bu hakaretin kendisine yakışmadığını belirtiyor ve kendisini kınıyorum."