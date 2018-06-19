AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayı Öçal, kaza geçirdi

AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayı Habibe Öçal, seçim çalışmalarına giderken kaza geçirdi.

Öçal, seçim çalışmaları kapsamında garajlar mevkisine giderken, hal kavşağında aracına bir halk otobüsü çarptı.

Kazada yaralanan Öçal ve beraberindeki 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavileri süren Öçal ile diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza haberini alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal da hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı.

