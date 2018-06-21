AK Parti Kahramanmaraş Mitingi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, muhalefetin sahalarda yaptıkları eleştirilerin hepsinin içinin boş olduğunu söyledi.

Şimşek, AK Parti Kahramanmaraş mitingindeki konuşmasında, 2002 yılında Kahramanmaraş'ın her alanda katlayarak büyüme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kahramanmaraş'ın ihracatının geçmişte 144 milyon dolar olduğunu, şimdilerde ise 1 milyar dolara dayandığını ifade eden Şimşek, kentteki sigortalı sayısının da katlanarak arttığını belirtti.

AK Parti döneminde Türkiye'nin büyüyüp geliştiğini ve kalkındığını aktaran Şimşek, 24 Haziran'da çok önemli bir karar verileceğini, yeni sistemde artık hükümetlerin ortalama ömrünün 1,5 yıl olmayacağını, 5 yıllık istikrar dönemlerinin geleceğini vurguladı.

Şimşek, ana muhalefet partisi mensuplarının sahalarda sürekli olarak eleştirilerini dile getirdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Muhalefet şu an sahalarda bir sürü eleştiri yapıyor ama eleştirilerin hepsinin içi boş. Size bir kaç örnek vereyim. Diyorlar ki parayı betona gömdüler. Halbuki milli gelir içerisindeki inşaatın payı 8'in altında. Dünyada bize benzer ülkelerde de durum çok farklı değil. Yani üretimin yüzde 92'si sanayide, hizmetlerde, tarım sektörlerinde. Dolayısıyla maalesef meydanlarda kafa karıştırmak için atıyorlar. Şimdi diyorlar ki, Türkiye borç batağında. Yani olsa olsa külleyen yalan. Size bir kaç veri vereyim bugün, Türkiye Cumhuriyeti devletinin borcunun milli gelire oranı yüzde 28. 2002'de yüzde 70'in üzerindeydi. Türkiye'de yüzde 28 olan borç oranı dünyada yüzde 87. Nereden nereye."