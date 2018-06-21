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AK Parti Kahramanmaraş Mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 15:46 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: - "Muhalefet şu an sahalarda bir sürü eleştiri yapıyor ama eleştirilerin hepsinin içi boş" - "Eğer Cumhuriyetimizin kuruluşundan AK Parti hükümetlerine kadar, Türkiye AK Parti dönemindeki gibi yüzde 5,7 büyüseydi, bugün Türkiye ekonomisi 2,3 trilyon dolarla dünyanın en büyük 8. ekonomisi olacaktı" - " Son günlerde piyasalarda çalkantı var. Muhalefet bundan nemalanmaya çalışıyor ama bu felaket tellallarının eli boşa çıkacak. Bu felaket tellalları yine hayal kırıklığı yaşayacak. Niye biliyor musunuz, seçimle birlikte Allah'ın izniyle belirsizlik kalkacak"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, muhalefetin sahalarda yaptıkları eleştirilerin hepsinin içinin boş olduğunu söyledi.

Şimşek, AK Parti Kahramanmaraş mitingindeki konuşmasında, 2002 yılında Kahramanmaraş'ın her alanda katlayarak büyüme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kahramanmaraş'ın ihracatının geçmişte 144 milyon dolar olduğunu, şimdilerde ise 1 milyar dolara dayandığını ifade eden Şimşek, kentteki sigortalı sayısının da katlanarak arttığını belirtti.

AK Parti döneminde Türkiye'nin büyüyüp geliştiğini ve kalkındığını aktaran Şimşek, 24 Haziran'da çok önemli bir karar verileceğini, yeni sistemde artık hükümetlerin ortalama ömrünün 1,5 yıl olmayacağını, 5 yıllık istikrar dönemlerinin geleceğini vurguladı.

Şimşek, ana muhalefet partisi mensuplarının sahalarda sürekli olarak eleştirilerini dile getirdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Muhalefet şu an sahalarda bir sürü eleştiri yapıyor ama eleştirilerin hepsinin içi boş. Size bir kaç örnek vereyim. Diyorlar ki parayı betona gömdüler. Halbuki milli gelir içerisindeki inşaatın payı 8'in altında. Dünyada bize benzer ülkelerde de durum çok farklı değil. Yani üretimin yüzde 92'si sanayide, hizmetlerde, tarım sektörlerinde. Dolayısıyla maalesef meydanlarda kafa karıştırmak için atıyorlar. Şimdi diyorlar ki, Türkiye borç batağında. Yani olsa olsa külleyen yalan. Size bir kaç veri vereyim bugün, Türkiye Cumhuriyeti devletinin borcunun milli gelire oranı yüzde 28. 2002'de yüzde 70'in üzerindeydi. Türkiye'de yüzde 28 olan borç oranı dünyada yüzde 87. Nereden nereye."

Bugün hükümetin bütçedeki en büyük payı insana ayırdığını anlatan Şimşek, sağlığın 2, sosyal güvenliğin de 3. sırada yer aldığını, milletten topladıkları parayı millet, yatırım ve hizmet için harcadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Basit bir şey söyleyeceğim, eğer Cumhuriyetimizin kuruluşundan AK Parti hükümetlerine kadar, Türkiye AK Parti dönemindeki gibi yüzde 5,7 büyüseydi, bugün Türkiye ekonomisi 2,3 trilyon dolarla dünyanın en büyük 8. ekonomi olacaktı. Halbuki bugün dünyanın en büyük 17'incisiyiz. Dolayısıyla AK Parti farkı ortada. AK Parti demek yatırım ve istikrar demek. Son günlerde piyasalarda çalkantı var. Muhalefet bundan nemalanmaya çalışıyor ama bu felaket tellallarının eli boşa çıkacak. Bu felaket tellalları yine hayal kırıklığı yaşayacak. Niye biliyor musunuz, seçimle birlikte Allah'ın izniyle belirsizlik kalkacak. 5 yıllık yeni güçlü Meclis, güçlü cumhurbaşkanıyla reformlar hızlanacak. Biz zaten para ve maliye politikasında gereken tedbirleri de aldık. Seçim sonuçlarına etkilemeye yönelik spekülasyonlar da son bulacak."

Türkiye'nin yeni bir dönemin arifesinde olduğuna işaret eden Mehmet Şimşek, 25 Haziran sabahından itibaren Türkiye'nin yeniden bir şahlanış ve çıkış dönemine gireceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, son 15 yıldır her alanda Cumhuriyet tarihinin en başarılı ve verimli döneminin geçirildiğini, son 10 yılda neredeyse 9 milyon vatandaşa iş bulunduğunu, gelir dağılımının daha adil büyüdüğünü ve bu büyümenin vatandaşa yansıdığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
ekonomi Kahramanmaraş Mehmet Şimşek miting

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