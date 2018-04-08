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AK Parti Kastamonu İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 20:37 | Son Güncelleme

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Katırcıoğlu: - "7 düvel bir araya geldi, Türkiye'nin önüne set koymaya çalıştı. 2002 yılında kimse hayal edebiliyor muydu 3 kat büyüyeceğimizi, milli gelirin bu kadar yükseleceğini, IMF'ye borcumuzu bitirip de IMF'ye borç verebilen bir ülke olabileceğimizi? Bunu söylediğimizde herkes alay ediyordu. Bunu başardık"

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, "7 düvel bir araya geldi, Türkiye'nin önüne set koymaya çalıştı. 2002 yılında kimse hayal edebiliyor muydu 3 kat büyüyeceğimizi, milli gelirin bu kadar yükseleceğini, IMF'ye borcumuzu bitirip de IMF'ye borç verebilen bir ülke olabileceğimizi? Bunu söylediğimizde herkes alay ediyordu. Bunu başardık." dedi.

Katırcıoğlu, Kastamonu Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kastamonu İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kadın kollarının 4 milyonu aşkın üyesi bulunduğunu hatırlattı.

Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Katırcıoğlu, "Nerede bu dünyada bir mazlum varsa nerede bir mağdur varsa nerede akan bir gözyaşı varsa onun için çalışıyoruz, onun için sokaklardayız. Cumhurbaşkanım sen çalış, sen yürü, dünya 5'ten büyüktür de bizler senin arkandayız. Hiç arkana bakma. Biz kadın ve erkek beraber ülkenin geleceği için yan yana, omuz omuza çalışacağız. Bir diğeri bir diğerini ötelemeyecek, ayrıştırmayacak. Biz birlikte bu ülkenin geleceğine taş üstüne taş koyacağız." diye konuştu.

Katırcıoğlu, Türkiye'nin büyük bir yükseliş içerisinde olduğunu ve bu nedenle önünün kesilmek istendiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"7 düvel bir araya geldi, Türkiye'nin önüne set koymaya çalıştı. 2002 yılında kimse hayal edebiliyor muydu 3 kat büyüyeceğimizi, milli gelirin bu kadar yükseleceğini, IMF'ye borcumuzu bitirip de IMF'ye borç verebilen bir ülke olabileceğimizi? Bunu söylediğimizde herkes alay ediyordu. Bunu başardık. Bunu başarmamız bölgede 'Durun bir dakika, burada Türkiye var, ne yapıyorsunuz?' diyen bir Türkiye olduğu zaman işler karıştı. Onların taşeronları üzerinden bu ülkeye yine alıştıkları gibi operasyon yapmaya çalıştılar ama boşuna. Sizlerin ve 80 milyonun desteğiyle birlikte hepsini bertaraf ediyoruz. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi şimdide Fırat Kalkanı operasyonundan sonra Afrin'de bunu başarıyla yürütüyoruz."

Türkiye'nin G20 ülkelerinde en hızlı büyüyen ve gelişen ülke olduğuna işaret eden Katırcıoğlu, ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 oranında arttığını bildirdi.

- "Yeminlerine ihanet ettiler"

Katırcıoğlu, geçtiğimiz haftalarda New York'a bir dizi seyahat gerçekleştirdiklerine değinerek, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı konularında sorular sorduğunu ancak hiçbirine cevap alamadığını ifade etti.

Başka konularda da sorular sorduğunu ancak cevap alamadığını belirten Katırcıoğlu, şunları kaydetti:

"Görüşmelerimizde muhalefet de oluyor, iktidar partisi de oluyor. Karşılıklı görüşmeler yapıyoruz. 'Kadına yönelik şiddet ve kadın istismarı ile nasıl mücadele yapıyorsunuz' diye soruyorum, yine cevap vermiyorlar. 3 yıllık komisyon başkanlığında Avrupa başta olmak üzere Amerika ülkelerinin olumsuz algı oluşabilecek hiçbir şeyi paylaşmıyorlar. Veri vermiyorlar. Bunu siyasi partileriyle STK'larıyla medyalarıyla yapıyorlar. Gelin bize bakın. Bizde nasıl? Muhalefet partimiz ilk fırsatta koşa koşa onların ayağına gidiyor, şikayet ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir milletvekili 'Türkiye'ye yatırım yapmayın, can ve mal güvenliği yok.' dedi. Bu nasıl aymazlık? Sen o kürsüden yemin etmedin mi? Ben bu kürsüden hatırlatıyorum. Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere onun avareleri o genel kurulda sizin oylarınızla oraya gidip yemin etmediler mi ülkeleri için? Yeminlerine ihanet ettiler. Böyle bir muhalefetle biz yedi düveli de yanına koyun mücadelemize devam ediyoruz. Mücadelemize devam edeceğiz ve bunu başaracağız."

Kongreye, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü, Metin Çelik ve Murat Demir ile Belediye Başkanı Tahsin Babaş katıldı.

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