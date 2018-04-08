AK Parti Kocaeli Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, "7 düvel bir araya geldi, Türkiye'nin önüne set koymaya çalıştı. 2002 yılında kimse hayal edebiliyor muydu 3 kat büyüyeceğimizi, milli gelirin bu kadar yükseleceğini, IMF'ye borcumuzu bitirip de IMF'ye borç verebilen bir ülke olabileceğimizi? Bunu söylediğimizde herkes alay ediyordu. Bunu başardık." dedi. Katırcıoğlu, Kastamonu Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kastamonu İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kadın kollarının 4 milyonu aşkın üyesi bulunduğunu hatırlattı. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Katırcıoğlu, "Nerede bu dünyada bir mazlum varsa nerede bir mağdur varsa nerede akan bir gözyaşı varsa onun için çalışıyoruz, onun için sokaklardayız. Cumhurbaşkanım sen çalış, sen yürü, dünya 5'ten büyüktür de bizler senin arkandayız. Hiç arkana bakma. Biz kadın ve erkek beraber ülkenin geleceği için yan yana, omuz omuza çalışacağız. Bir diğeri bir diğerini ötelemeyecek, ayrıştırmayacak. Biz birlikte bu ülkenin geleceğine taş üstüne taş koyacağız." diye konuştu.

Katırcıoğlu, Türkiye'nin büyük bir yükseliş içerisinde olduğunu ve bu nedenle önünün kesilmek istendiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "7 düvel bir araya geldi, Türkiye'nin önüne set koymaya çalıştı. 2002 yılında kimse hayal edebiliyor muydu 3 kat büyüyeceğimizi, milli gelirin bu kadar yükseleceğini, IMF'ye borcumuzu bitirip de IMF'ye borç verebilen bir ülke olabileceğimizi? Bunu söylediğimizde herkes alay ediyordu. Bunu başardık. Bunu başarmamız bölgede 'Durun bir dakika, burada Türkiye var, ne yapıyorsunuz?' diyen bir Türkiye olduğu zaman işler karıştı. Onların taşeronları üzerinden bu ülkeye yine alıştıkları gibi operasyon yapmaya çalıştılar ama boşuna. Sizlerin ve 80 milyonun desteğiyle birlikte hepsini bertaraf ediyoruz. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi şimdide Fırat Kalkanı operasyonundan sonra Afrin'de bunu başarıyla yürütüyoruz." Türkiye'nin G20 ülkelerinde en hızlı büyüyen ve gelişen ülke olduğuna işaret eden Katırcıoğlu, ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 oranında arttığını bildirdi.