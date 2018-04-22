AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, son zamanlarda bazı kurumlar arasında yaşanan anlaşmazlıklara değinerek, hiç kimsenin bireysel çekişme içerisine girmemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Demir, İnebolu Yolu ve Kırık Barajı başta olmak üzere ödenek sorunu olan projelerin Haziran ayından sonra ek bütçe ile giderileceğini kaydetti.

Şehit Şerife Bacı Öğretmenevinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, “Kastamonu’yu temsilen 26’dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giden milletvekillerinin Kastamonu’ya çok şeyler kattığına inanıyorum. Farklı algılar, hizmet gelmediği yönünde eleştiriler var. Bu eleştirilerin haksız eleştiriler olduğunu düşünüyorum. Çalışmalar, rakamlar ve hizmetler ortada. Bu yapılan çalışmalar kişisel çabaların ürünü değil, birlik ve beraberliğin eseridir. 2002 yılından itibaren Kastamonu aldığı yatırımların tutarı ortadadır. Yapılması düşünülen yatırımlarla birlikte 14 milyar tutarında yatırımı sadece 4 yıl içerisinde aldık. Ulaşımdan sağlığa, eğitimden kültüre kadar yapılan ve devam tüm yatırımlar ortadadır. Bunlar Kastamonu tarihinde olmayan bir birliktelik ile sağladık” dedi.

Kastamonu için bir şeyler istemek zorunda olduklarını söyleyen Demir, “Biz ilimiz için bir şeyleri istemek zorundayız. ‘Armut piş ağzıma düş’ anlayışından vazgeçmemiz gerekiyor. Kapıları aşındırmak, talebimizi her yerde, herkese iletmemiz gerekiyor. Kastamonu’nun adını ne kadar fazla duyurabilirsek, bir şeyler talep ettiğimizde de isteklerimizin karşılanma oranı o derece büyük olur” diye konuştu.

“1-2 ay içerisinde İnebolu Limanı ile ilgili belirsizlik ortadan kalkacak”

İnebolu Limanının Kastamonu için son derece önemli bir konu olduğunu vurgulayan Demir, “Çeşitli nedenlerden dolayı liman ihalesi iptal edildi. Yeniden sözleşme çalışmaları devam ediyor. Sadece liman olarak ihaleye çıkması için de girişimler devam ediyor. Rusya’dan bile liman için talipler var. Çok uzun sürmeyecek. En geç 1-2 ay içerisinde liman ile ilgili belirsizlik ortadan kalkacak. Antalya’daki meyve ve sebze üreticileri bile bu limanı bekliyor. Bu liman hayata ne kadar kısa hayata geçer, gerekli yatırımları da yapılırsa Kastamonu’nun ekonomisi bir o kadar da artacak, ihracat rakamları da yüzleri güldürecektir” şeklinde konuştu. İnebolu Limanıyla entegreli bir şekilde İnebolu Yolunun da Kastamonu için büyük öneme sahip olduğuna dikkat çeken Demir, “Basında ve kamuoyunda yolu yapan firmanın işten çekildiği yönünde doğru olmayan bilgiler var. Şu anda işlerde sadece bir yavaşlama var. İşten çekilme gibi bir durum olamaz. Çünkü çok büyük yaptırımları var. İşin doğrusu ödeneklerle ilgili bir kısıtlama var. Ödeneklerle ilgili yaşanan durum da Haziran ayı itibariyle çözülmüş olacak. İlave bütçe konularında gerekli girişimler yapıldı” ifadelerini kullandı.

“Yeni sistemde bürokratik engeller kalkmış olacak”

24 Haziran’da yapılacak Erken Seçimlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Demir, şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihi olarak verdiği kararı çok olumlu buluyorum. Bir iş adamı olarak söylüyorum ki bu karar piyasalar açısından çok olumlu yansıdı. İş dünyasının istikrar beklentisi vardır. Bu süreç ne kadar erken olursa o kadar iyi olur. Yeni sistemde bürokratik engeller kalkmış olacak. Geleceğe yönelik hızlı kararlar almak için sistemi bir an önce değiştirmek gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi için karar alındıysa bunun bir an önce hayata geçmesi gerekebilir. Ülkemizin üzerinde oynanan oyunları bertaraf etmek, çok hızlı kararlar almak için erken seçime gitmesi gerekiyordu” “Sağlıkta Kastamonu’nun hiçbir eksiği kalmayacak”

Kastamonu’da şuanda en büyük sorununun sağlık olduğuna işaret eden Demir, şunları kaydetti: “Çok güzel bir hastanemiz var. Ciddi eksiklerimiz var. Bunu kabul ediyoruz. Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalışarak belirli noktalara atama yaptırdık. İnşallah bunlar kalıcı olur. Devamının olması için sayın bakanımızdan söz aldık. Kastamonu’nun hiçbir eksiği bırakılmayacak. Tıp Fakültesi konusu Kastamonu’nun birinci öncelikli konusudur. Doktoru, binası, sistemi her şeyi hazır. Yapılacak çok basit işlemler var. Şimdi bazı ihaleler yapıldı ama işler biraz ağır ilerliyor. Sürecin hızlanması gerekiyor. Tıp fakültesi ile yapılması gereken afiliye işlemi sağlık bakanlığımız ile çözeceğiz”

“Hiç kimse bireysel çekişme içerisine girmemeli”

Son günlerde Kastamonu Üniversitesiyle ilgili yaşanan sorunlara da değinen AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu konuya direk olarak müdahil olmak istemiyorum. Fakat bazı şeyler var, bunu hissediyoruz ama buraya gelince duyduk. Bu konuyu bu hafta gerek rektör beyle gerekse vali beyle görüşeceğiz. Fakat bu bir gerçek, bu ilde gerek kurumlarda gerek siyaset olarak bu kim olursa olsun yaptığı veya yapacağı her şey Kastamonu’yu bağlıyordur, Kastamonu’yu ilgilendiriyordur. Bu noktada herkes dikkatli olması gerekiyor. Şuanda Kastamonu, hiç olmayacağı şekilde güzel bir ivme yakaladı. Bu ivme sonrasında Kastamonu, Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilerek tanıtım için bulunmaz bir nimettir. Bu bulunmaz nimette sokaktaki vatandaşımızdan, basınından, kurumlardaki müdüründen, memurundan, çalışanından yani herkesin bu konuya katkı sunmaya mecburiyeti vardır. Kastamonu için ne varsa herkes fedakarlık yapma zorunda. Kastamonu’nun menfaati için ben kendimi bugün feda etmeye hazırım. Kastamonu çıkarları için bana birileri gelip Murat Demir, sen bu ile zarar veriyorsun desin ben bugün kellemi vermeye hazırım. Onun için herkes dikkat etmek zorunda, bu memleketin kalıcısı da bu memlekete görev yapmak için gelen herkeste. Bu hafta bu konuyu konuşun tatlıya bağlayacağız, bağlamak zorundayız. Hiç kimse bireysel çekişme içerisine girmemeli. Hele şu süreçte girmemeli”