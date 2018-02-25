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AK Parti Kavak 6. Olağan İlçe Kongresi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2018 15:16 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Demircan: - "Türkiye'yi bir terör koridoruyla kuşatmak istiyorlar. Türkiye'nin bu terör saldırısı karşısında ne yapabileceğini hesap edememişler. Türkiye güçlü bir ülke, kendisine karşı içeriden ve dışarıdan yöneltilen bu terör saldırılarına gereken cevabı verebilecek güçte ve veriyor elhamdülillah" - "Şimdi Afrin'deki bu tuzağı Türkiye bozdu ve bozmaya devam ediyor. Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da onlara gereken cevap elbette ki verilecek" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: - "Sınırlarımızın ötesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bini geçti. Orada ne işleri vardı? Beş binden fazla tırın, 2 binden fazla kargo uçağının, o bölgeye silah gönderenlerin, mühimmat gönderenlerin amacı neydi? Bu soruların cevabını vermeden, 'Afrin'de biz niye varız?' sorusunu soramaz hiç kimse"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Türkiye'yi bir terör koridoruyla kuşatmak istiyorlar. Türkiye'nin bu terör saldırısı karşısında ne yapabileceğini hesap edememişler. Türkiye güçlü bir ülke, kendisine karşı içeriden ve dışarıdan yöneltilen bu terör saldırılarına gereken cevabı verebilecek güçte ve veriyor elhamdülillah." dedi.

Demircan, Kavak 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ülkenin tarihi bir süreçten geçtiğine işaret etti.

Türkiye'nin de içinde olduğu coğrafyada yaşananların sıradan olmadığını vurgulayan Demircan, 100 yıl önce söz konusu coğrafyayı bölüp parçalayanların torunlarının yeniden coğrafyayı birbirine düşürerek haritaları yeniden çizmek istediklerini belirtti.

Demircan, Türkiye'nin bu kaosun içinde yer alan coğrafyanın ve tüm mazlumların umudu olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Türkiye'yi bu umut haline dönüştüren nedir? derseniz, bu milletin lideri ve milletine olan sevgisi, birliği beraberliği. Bunu unutmayalım. Paradigmalar değişiyor, kabuller değişiyor. Eskiden hakim olan gücün, kuvvetin hakkı değil, hakkın gücü, kuvveti, hakkın hakimiyeti üzerine yeni bir dönem başlatılıyor. Bir Cumhurbaşkanı, bir lider çıkıyor ve bütün dünyaya sesleniyor. Diyor ki 'Dünya 5'ten büyüktür'. Bu basit bir söz değil."

Türkiye'nin birliğini ve beraberliği pekiştirerek, liderinin etrafında kenetlenerek içeriden ve dışarıdan gelen saldırılara dimdik ayakta durarak karşılık verdiğini ifade eden Demircan, aziz milletin, ülkesi için mücadelede eden liderine sahip çıktığını söyledi.

Demircan, Türkiye'nin önündeki 2019 genel seçimlerinin önemine değinerek "2019 seçimleri mazlumlara sahip çıkan liderin ve onun etrafındaki kadroların ve yerel yönetimlerin seçildiği seçim olacak. Uzun süredir siyasetin içindeyim. Şu söz her zaman söylendi bir seçim gelirken. Dendi ki 'Bu seçim bütün seçimlerden önemli.' Bu hep söylenir. Ama inanın bunca yıllık tecrübe bana şunu söylüyor, 2019 seçimi gerçekten bütün seçimlerden önemli bir seçim." diye konuştu.

Türkiye'nin 15 Temmuz'da çok ciddi bir saldırı yaşadığını da hatırlatan Demircan, milletin, liderinin bir sözüyle meydanları doldurarak hainlerin darbe girişimini engellediğini ifade etti.

Türkiye'nin güçlü olmak zorunda olduğunun altını çizen Demircan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye bu istikamette attığı adımları daha da geliştirerek yoluna devam etmek zorunda. Yani durmak yok yola devam. Türkiye bugün kendi uçağını yapar hale gelecek inşallah. Kendi füzesini yapıyor, İHA'sını, kendi insansız hava aracını yapıyor, SİHA silahlısını yapıyor, topunu, tankını, helikopterini yapıyor. Uçağını da yapacak. Bütün bunlar milletimizin siyasi dengeyi, siyaseti güçlü kılmak, hakkın emrinde siyaset yapan AK Parti iktidarını daha da güçlendirmek için vereceği destekle olacak. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Ülkemizin karşı karşıya olduğu Afrin'de ve güney sınırımızın öbür tarafında bir terör saldırısı var. Türkiye'yi bir terör koridoruyla kuşatmak istiyorlar. Türkiye'nin bu terör saldırısı karşısında ne yapabileceğini hesap edememişler. Türkiye güçlü bir ülke, kendisine karşı içeriden ve dışarıdan yöneltilen bu terör saldırılarına gereken cevabı verebilecek güçte ve veriyor elhamdülillah. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, gazilerimize Allah acil şifalar ihsan eylesin. Bu terör saldırısını sona erdiriyoruz, erdireceğiz, nereden gelirlerse gelsinler. İster tek başına gelsinler ister hep birlikte gelsinler. Türkiye bu baskıya, bu saldırıya boyun eğmedi, eğmeyecek. Şehidimizin alnından öpen bir millet, şehidimizi kendi elleriyle mezara veren bir baba, böyle büyük bir millet bu saldırıya elbette ki boyun eğmeyecek. Şimdi Afrin'deki bu tuzağı Türkiye bozdu ve bozmaya devam ediyor. Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da onlara gereken cevap elbette ki verilecek."

Demircan, Türkiye'nin terörle mücadelenin yanı sıra bir de terör sevicilerle mücadele ettiğini söyleyerek birilerinin Afrin'e girilmesini istemediğini anımsattı.

Bunu söyleyenlere, "Sen kimin tarafındasın, sen kimden yanasın?' diye soran Demircan, "Afrin'e Türkiye'nin girmemesini kim istiyor? Amerika, PKK, Avrupa, Suriye'de mevcut rejim istiyor. Sen hangi taraftasın arkadaş? Türkiye kendisine karşı yöneltilmiş teröristin ini neredeyse oraya girecek. Sen istemesen de. Bunu bu aziz millet ibretle izliyor ve gereken cevabı elbette ki verecek. Sandık onun en güçlü verilme yeridir." dedi.

Demircan, Cumhur İttifakı'yla milletin birlik ve beraberliğini daha da güçlendireceğini de sözlerine ekledi.

- "Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da 100 yıldır kurgulanan hain planların Türkiye'nin içinde ve dışında uygulamaya konulduğunu söyledi.

Hainlere ve teröristlere hiçbir zaman boyun eğmediklerini vurgulayan Karaaslan, "Sınırlarımızın ötesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bini geçti. Orada ne işleri vardı? Beş binden fazla tırın, 2 binden fazla kargo uçağının, o bölgeye silah gönderenlerin, mühimmat gönderenlerin amacı neydi? Bu soruların cevabını vermeden, 'Afrin'de biz niye varız?' sorusunu soramaz hiç kimse." diye konuştu.

Türkiye'nin Afrin'de terörle mücadele etmemesi durumunda olacakları düşünmek bile istemediğini ifade eden Karaaslan, "Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Bize gönülden bağlı olan milletimizden başka dost yok. Biz bu birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz surette ancak daim olan bir başarıya ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kongreye, AK Parti Samsun Milletvekilleri Akif Çağatay Kılıç, Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

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Afrin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Kavak 6. Olağan İlçe Kongresi Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Samsun

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