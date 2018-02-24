AK Parti Kayseri 6. Olağan İl Kongresi

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi, hukuk, gelecek için gece gündüz nöbet tutan Kayserilerin, ay yıldızlı bayrağı indirtmediğini, ezanları dindirtmediğini, alçaklara hak ettiği cezayı verdiğini söyledi.

Yıldırım, bu zamana kadar AK Parti'ye gönül veren, siyasete hizmet eden bütün yol arkadaşlarına şükranlarını sundu.

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Bizim teşkilatımızın, yol arkadaşlarımızın en önemli özelliği vefalı oluşlarıdır. AK Parti, aynı zamanda vefa hareketidir. Görevler, makamlar gelir geçer, bütün görevler, makamlar bizim için bir imtihandır. Bütün bu makamlar milletin bize emanetidir." dedi.

Kayserililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktığını dile getiren Yıldırım, darbecilere de geçit vermediğini kaydetti.

Yıldırım, Kayseri'nin, cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül başta olmak üzere devlet iradesinde söz sahibi olan birçok devlet ve siyaset adamı yetiştirdiğini anlattı.

- "AK Parti'deki sevgi, dayanışma, dostluk her zaman yenidir, taptazedir"

Kayseri'nin 2003 seçimleriyle başlayan büyük değişim hareketine en çok kucak açan illerin başında geldiği değerlendirmesinde bulunan Yıldırım, Kayseri'nin 2007 referandumunda yüzde 82 oyla "evet" dediğini, 2015 seçimlerinde yüzde 65 üzerinde destek verdiğini belirtti.

Yıldırım, Kayserililere, "2019 seçimlerinde de yeni bir destan yazmaya hazır mısınız?" diye seslenerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim teşkilatımızın, yol arkadaşlarımızın en önemli özelliği vefalı oluşlarıdır. AK Parti aynı zamanda vefa hareketidir. Görevler, makamlar gelir geçer, bütün görevler, makamlar bizim için bir imtihandır. Bütün bu makamlar milletin bize emanetidir. Önümüzdeki, omuzumuzdaki yük millete aittir. AK Parti'de görev alan herkes, millete karşı sorumluluğunun bilincindedir. Bu partide hizmet bir bayrak olur, elden ele dolaşır ama bizdeki bayrak yarışı spordaki bayrak yarışına benzemez. Bizde bayrağı alan da koşar, bayrağı veren de aynı şekilde koşmaya devam eder. Bizde eskilik sadece görev tarihi itibarıyladır. Bizim bütün arkadaşlarımız eskimez arkadaşlarımızdır. AK Parti'deki sevgi, dayanışma, dostluk her zaman yenidir, taptazedir."

(Sürecek)