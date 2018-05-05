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AK Parti Kayseri Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2018 17:08 | Son Güncelleme

Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: (1) - "24 Haziran'la ilgili zafer nutukları attılar ama çıkıp 'Adayım' diyemedi anamuhalefet partisi başkanı. Allah aşkına, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin başkanı doğal olarak, cumhurbaşkanı adayı olarak meydanlara çıkmıyorsa millet niye oy versin, niye güvensin? Niye iktidar yapsın?" - "Bir daha 27 Mayıslar, 12 Martlar, 12 Eylüller, 28 Şubatlar, 17-25 Aralıklar, 15 Temmuzlar olmasın diye millet el koydu meseleye. 16 Nisan halk oylamasıyla dediniz ki 'Artık söz de karar da milletindir.' Artık yönümüzü geleceğe çevirdik, büyük hedeflere yürüyoruz. Şimdi zaman Türkiye'yi şaha kaldırma zamanıdır" - "24 Haziran'da Türkiye üzerinde oynanan ekonomik ve siyasi oyunlar bozulacak" - "Millet öyle bir rüzgar estirdi ki bunların kurmaya çalıştığı çatı uçtu gitti, yok oldu gitti. Çatı gidince bu sefer de 'Bari enkazıyla bir ittifak yapalım.' dediler" - "Milletin fikri belli, sonuna kadar Erdoğan, sonuna kadar AK Parti, sonuna kadar Cumhur İttifakı"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "24 Haziran'la ilgili zafer nutukları attılar ama çıkıp 'Adayım' diyemedi anamuhalefet partisi başkanı. Allah aşkına, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin başkanı doğal olarak, cumhurbaşkanı adayı olarak meydanlara çıkmıyorsa millet niye oy versin, niye güvensin? Niye iktidar yapsın?" dedi.

Yıldırım, partisinin Kayseri Valiliği önünde düzenlenen Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti.

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana liderinin öncülüğünde, millet sevdasıyla beraber yürüdüğünü, beraber ıslandığını söyleyen Yıldırım, "Kayseri'de 16 yılda, 12 seçim boyunca bu şarkıyı hep beraber söyledik. Kayseri bizi hiç yalnız bırakmadı." dedi.

AK Parti'nin başarısının altında milletin duası ve desteğinin bulunduğunu dile getiren Yıldırım, "Yeni bir seçime sayılı günler kaldı. İnşallah 24 Haziran'dan sonra sürekli vesayet, darbe, arıza üreten bu sistemi değiştireceğiz." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Türkiye'yi bir daha geri götürmeye, karanlıklara sürüklemeye kimsenin gücünün yetmeyeceğinin altını çizerek bugüne kadar birçok engellemelerle karşılaştıklarını ancak bunların hiçbirine pabuç bırakmadıklarını belirtti. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Küresel terör ağının bir piyonu, bir parçası olan FETÖ, 251 vatan evladının canına kıydı, şehit etti ama o gece bir yiğit çıktı, milletine seslenerek 'Meydanlara inin' dedi. İndik meydanlara, ak kadınlar indi, bu ülkenin kadınları, erkekleri, yediden yetmişe herkes meydanlardaydı. O gece Kayseri ayaktaydı. Kayseri zalimlere, hainlere, kalleşlere gereken dersi verdi. Ay yıldızlı bayrağı indirtmediniz, ezanları dindirtmediniz. Allah sizden razı olsun."

- "Zaman Türkiye'yi şaha kaldırma zamanı"

Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir daha 27 Mayıslar, 12 Martlar, 12 Eylüller, 28 Şubatlar, 17-25 Aralıklar, 15 Temmuzlar olmasın diye millet el koydu meseleye. 16 Nisan halk oylamasıyla dediniz ki 'Artık söz de karar da milletindir.' Artık yönümüzü geleceğe çevirdik. Büyük hedeflere yürüyoruz. Şimdi zaman Türkiye'yi, Kayseri'yi şaha kaldırma zamanıdır. Şimdi zaman Türkiye'yi 100'üncü yılının hedeflerine ulaştırma zamanıdır. Şimdi zaman Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin cumhurbaşkanı yapma zamanıdır. Şimdi zaman demokrasi, milli birlik, diriliş ve yükseliş zamanıdır."

Yıldırım, 24 Haziran'ın güçlü Türkiye'nin müjdesi olacağına işaret ederek "24 Haziran'da Türkiye üzerinde oynanan ekonomik, siyasi oyunlar bozulacak. 24 Haziran bu oyunları oynayan onların, onlara destek verenlerin de hezimete uğrayacağı tarih olacak. Türkiye daha fazla büyüyecek, refah daha çok artacak, kalkınma sürekli hale gelecek. Daha güçlü demokrasi, daha etkin yönetim, 24 Haziran'da yeni bir Türkiye için yeni bir sayfa açacak." diye konuştu.

24 Haziran'la Türkiye'nin önündeki son engelin de ebediyen kalkacağını vurgulayan Yıldırım, "Ülkemiz, esnafıyla emeklisiyle işçisiyle öğrencisiyle memuruyla çiftçisiyle genciyle yaşlısıyla huzurun, refahın adresi olacak." dedi.

- "Dağ fare doğurdu"

"Kayserililer merttir, açık sözlüdür, samimidir." diyen Yıldırım, kendilerinin de siyasetlerinin merkezine samimiyet ve şeffaflığı koyduklarını, kapalı kapılar arkasında, millete rağmen hiçbir iş çevirmediklerini söyledi.

İlk günden itibaren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhur İttifakı olarak aday gösterdiklerini hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"MHP ile beraber Cumhur İttifakı'nı, Yenikapı ruhunu devam ettirmek için yola çıktık. Bütün görüşmelerimizin aleni, apaçık oldu, hep vatandaşlarımıza ne yaptığımızı haber verdik. Biz vatandaşlarımıza gönülden bağlıyız. Gönül, sevdiğinden hiçbir şeyi saklamaz ama bakın ana muhalefet, diğer muhalefet partileri günlerce nereye savrulacaklarını bilemediler. 24 Haziran'la ilgili zafer nutukları attılar ama çıkıp 'Adayım' diyemedi anamuhalefet partisi başkanı. Allah aşkına, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin başkanı doğal olarak, cumhurbaşkanı adayı olarak meydanlara çıkmıyorsa millet niye oy versin, niye güvensin? Niye iktidar yapsın? Millet öyle bir rüzgar estirdi ki bunların kurmaya çalıştığı çatı uçtu gitti, yok oldu gitti. Çatı gidince bu sefer de 'Bari enkazıyla bir ittifak yapalım' dediler. Onda da tam anlaşamadılar, işi ertelediler. Peki millete bir şey diyorlar mı? Hak getire. Bir ileri, bir geri. Sonunda dağ fare doğurdu, herkes ceketini aldı evine döndü. Bunlar hep böyle eserler, gürlerler ama ne yapacaklarına dair milletin önüne bir fikir koyamazlar. Milletin fikri belli, sonuna kadar Erdoğan, sonuna kadar AK Parti, sonuna kadar Cumhur İttifakı."

- "24 Haziran'da demokrasi kazanacak"

Türkiye'yi yeni ufuklara, 2023, 2053 ve 2071'e taşıyacaklarını dile getiren Yıldırım, "24 Haziran'da millet kazanacak, demokrasi kazanacak. 24 Haziran'da siyaset gençleşecek, Türkiye güçlenecek. 24 Haziran'da Türkiye bölgesinde ve dünyada daha güçlü, daha itibarlı ülke olarak yoluna devam edecek." dedi.

"Kayseri, 24 Haziran'da yüreğini ortaya koymaya hazır mısın? Şer odaklarına karşı Cumhur İttifakı'na tamam mı? Recep Tayyip Erdoğan'la kutlu yürüyüşe devam mı?" diye soran ve alandaki partililerden "Evet" karşılığını alan Yıldırım, "Gadasını aldıklarım sağ olun, var olun. İşte ak kadrolar burada. Harikasın Kayseri." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

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