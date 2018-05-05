KAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birileri bir fitne, fesat kaynatıyor. Bu ne biliyor musunuz? 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim.' Böyle bir şeye siz ne diyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mıyız? Bu oyun, bu tezgah. Kimlerin olduğunu anlıyorsunuz. İnşallah bu münafıklar çetesini 24 Haziran'da hep birlikte yere gömeceğiz." dedi. Erdoğan, valilik önünde geçekleştirilen AK Parti Kayseri Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti. Konuşmasına, "Yüreği Erciyes gibi yüce Kayseri" diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'nin sanayinin, ticaretin, tarımın, eğitimin medarı iftiharı olduğunu, Anadolu'nun ortasında nasıl bir başarı abidesi yükseltileceğini Türkiye'ye ve dünyaya gösterdiğini belirtti. Erdoğan, "Bize böyle bir milletin evladı olma şerefini bahşeden Rabbime hamd ediyorum. Şu muhteşem kalabalık, gönüldaşlarım, sizlerle birlikte buradan inşallah 24 Haziran'a yürüyoruz." diye konuştu.

Kayserililere, 16 Nisan halk oylamasında yüzde 68 gibi rekor bir oyla kendilerine destek vermesinden dolayı şükranlarını sunan Erdoğan, şöyle devam etti: "Kayseri AK Parti iktidarlarının diriliş hamlelerinin en yakın şahidiydi. İnşallah Kayseri 24 Haziran'da, altını çiziyorum, erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandıracak illerin de başında gelecektir. Ey Kayseri, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçmeye hazır mıyız? Kayseri, 24 Haziran'da güçlü ve itibarlı Meclisiyle etkili ve istikrarlı hükümetiyle bağımsız ve tarafsız yargısıyla yeni bir Türkiye'ye merhaba demeye hazır mıyız? Şimdi bir şey soracağım, birileri bir fitne, fesat kaynatıyor. Bu ne biliyor musunuz? 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim.' Böyle bir şeye siz ne diyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mıyız? Bu oyun, bu tezgah. Kimlerin olduğunu anlıyorsunuz. İnşallah bu münafıklar çetesini 24 Haziran'da hep birlikte yere gömeceğiz. Kayseri buna muktedirdir. Kayseri'de bu oyun sökmez, dolayısıyla Türkiye'de sökmez. Kayseri, 24 Haziran'da gelişmiş demokrasisiyle, geniş hak ve özgürlükleriyle sınırlarımız içinde ve dışında sağlanmış güvenliğiyle daha güçlü bir Türkiye'ye yürümeye hazır mıyız? İşte Kayseri budur, benim tanıdığım, bildiğim Kayseri budur, her zaman milletinin ve devletinin yanında yer alan Kayseri budur. İşte 2023 hedeflerimize birlikte yürümek istediğimiz Kayseri budur."

Kayserili kadınlara kendileri, aileleri ve ülkeleri için 24 Haziran'a kadar gece gündüz koşturmaya hazır olup olmadıklarını soran Erdoğan, daha sonra da gençlere, "Sizlere 2053 ve 2071 vizyonlarını emanet edeceğimiz Türkiye'yi birlikte inşa etmek için 24 Haziran'a kadar gece gündüz çalışmaya var mıyız?" diye sordu. Gençlerden olumlu yanıt alan Erdoğan, "İnan bunu Türkiye duydu, evelallah. Benim bildiğim, tanıdığım, sevdiğim, güvendiğim Kayseri işte budur. Rabbim hepinizden razı olsun." ifadesini kullandı. Kayseri'nin kendilerine, kendilerinin de Kayseri'ye destek verdiğini aktaran Erdoğan, Kayseri'ye son 15 yılda 20 milyar liralık yatırım yaptıklarını bildirdi. Kayseri'ye eğitimde 4 bin 337 yeni derslik kazandırdıklarını, yüksek öğrenim öğrencileri için 5 bin kapasiteli yurtlar açtıklarını belirten Erdoğan, gelecek 3 yıl içerisinde 2 bin 250 kişi kapasiteli yurtlar açacaklarını dile getirdi. Erdoğan, sağlık alanında 14'ü hastane olmak üzere 41 sağlık tesisi yaptıklarını, 2 devlet hastanesinin inşaatının da sürdüğünü ifade etti.