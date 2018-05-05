HABER

AK Parti Kayseri Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2018 17:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: (1) - "Birileri bir fitne, fesat kaynatıyor. Bu ne biliyor musunuz? 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim.' Böyle bir şeye siz ne diyorsunuz, böyle bir şey olabilir mi, bu oyunu da bozmaya var mıyız? Bu oyun, bu tezgah. Kimlerin olduğunu anlıyorsunuz. İnşallah bu münafıklar çetesini 24 Haziran'da hep birlikte yere gömeceğiz"

KAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birileri bir fitne, fesat kaynatıyor. Bu ne biliyor musunuz? 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim.' Böyle bir şeye siz ne diyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mıyız? Bu oyun, bu tezgah. Kimlerin olduğunu anlıyorsunuz. İnşallah bu münafıklar çetesini 24 Haziran'da hep birlikte yere gömeceğiz." dedi.

Erdoğan, valilik önünde geçekleştirilen AK Parti Kayseri Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti.

Konuşmasına, "Yüreği Erciyes gibi yüce Kayseri" diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'nin sanayinin, ticaretin, tarımın, eğitimin medarı iftiharı olduğunu, Anadolu'nun ortasında nasıl bir başarı abidesi yükseltileceğini Türkiye'ye ve dünyaya gösterdiğini belirtti.

Erdoğan, "Bize böyle bir milletin evladı olma şerefini bahşeden Rabbime hamd ediyorum. Şu muhteşem kalabalık, gönüldaşlarım, sizlerle birlikte buradan inşallah 24 Haziran'a yürüyoruz." diye konuştu.

Kayserililere, 16 Nisan halk oylamasında yüzde 68 gibi rekor bir oyla kendilerine destek vermesinden dolayı şükranlarını sunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kayseri AK Parti iktidarlarının diriliş hamlelerinin en yakın şahidiydi. İnşallah Kayseri 24 Haziran'da, altını çiziyorum, erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandıracak illerin de başında gelecektir. Ey Kayseri, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçmeye hazır mıyız? Kayseri, 24 Haziran'da güçlü ve itibarlı Meclisiyle etkili ve istikrarlı hükümetiyle bağımsız ve tarafsız yargısıyla yeni bir Türkiye'ye merhaba demeye hazır mıyız? Şimdi bir şey soracağım, birileri bir fitne, fesat kaynatıyor. Bu ne biliyor musunuz? 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim.' Böyle bir şeye siz ne diyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mıyız? Bu oyun, bu tezgah. Kimlerin olduğunu anlıyorsunuz. İnşallah bu münafıklar çetesini 24 Haziran'da hep birlikte yere gömeceğiz. Kayseri buna muktedirdir. Kayseri'de bu oyun sökmez, dolayısıyla Türkiye'de sökmez. Kayseri, 24 Haziran'da gelişmiş demokrasisiyle, geniş hak ve özgürlükleriyle sınırlarımız içinde ve dışında sağlanmış güvenliğiyle daha güçlü bir Türkiye'ye yürümeye hazır mıyız? İşte Kayseri budur, benim tanıdığım, bildiğim Kayseri budur, her zaman milletinin ve devletinin yanında yer alan Kayseri budur. İşte 2023 hedeflerimize birlikte yürümek istediğimiz Kayseri budur."

Kayserili kadınlara kendileri, aileleri ve ülkeleri için 24 Haziran'a kadar gece gündüz koşturmaya hazır olup olmadıklarını soran Erdoğan, daha sonra da gençlere, "Sizlere 2053 ve 2071 vizyonlarını emanet edeceğimiz Türkiye'yi birlikte inşa etmek için 24 Haziran'a kadar gece gündüz çalışmaya var mıyız?" diye sordu.

Gençlerden olumlu yanıt alan Erdoğan, "İnan bunu Türkiye duydu, evelallah. Benim bildiğim, tanıdığım, sevdiğim, güvendiğim Kayseri işte budur. Rabbim hepinizden razı olsun." ifadesini kullandı.

Kayseri'nin kendilerine, kendilerinin de Kayseri'ye destek verdiğini aktaran Erdoğan, Kayseri'ye son 15 yılda 20 milyar liralık yatırım yaptıklarını bildirdi.

Kayseri'ye eğitimde 4 bin 337 yeni derslik kazandırdıklarını, yüksek öğrenim öğrencileri için 5 bin kapasiteli yurtlar açtıklarını belirten Erdoğan, gelecek 3 yıl içerisinde 2 bin 250 kişi kapasiteli yurtlar açacaklarını dile getirdi.

Erdoğan, sağlık alanında 14'ü hastane olmak üzere 41 sağlık tesisi yaptıklarını, 2 devlet hastanesinin inşaatının da sürdüğünü ifade etti.

Kayseri Şehir Hastanesinin açılışını yapacaklarını anımsatan Erdoğan, bunun kendisinin belediye başkanlığı dönemindeki rüyası olduğunu söyledi.

Hastanenin maliyetinin 430 milyon avro olduğuna işaret eden Erdoğan, "Niye? Çünkü Kayseri'ye yakışan bu. Kapıdan girdiğin zaman burada yok yok, her şey var. Bu dev eserin yatak sayısı bin 607, içinde 6 ayrı hastanesi var. Örnek bir sağlık kuruluşu. Kayseri ile birlikte ülkemizde 5'inci şehir hastanemizi açmış oluyoruz." dedi.

Yıl sonuna kadar 4 şehir hastanesini daha hizmete alacaklarını ifade eden Erdoğan, şehir hastanesinin Kayseri'ye ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

(Sürecek)

Ve HDP cumhurbaşkanı adayını resmen duyurduVe HDP cumhurbaşkanı adayını resmen duyurdu
İzmir'de yakalanmıştı! 700 kişilik katliamı kabul ettiİzmir'de yakalanmıştı! 700 kişilik katliamı kabul etti
Kayınpeder dehşeti! Gelinini bu hale getirdiKayınpeder dehşeti! Gelinini bu hale getirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Kayseri Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partililere hitap Valilik önü

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi

HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum

Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu

GENAR Müdürü Mustafa Şen: Politik uzay-zaman Erdoğan tarafından bükülmüştür

GENAR Müdürü Mustafa Şen: Politik uzay-zaman Erdoğan tarafından bükülmüştür

Avrupa'dan 24 Haziran seçimi uyarısı: Endişeliyiz

Avrupa'dan 24 Haziran seçimi uyarısı: Endişeliyiz

Selahattin Demirtaş'ın daha önce görülmeyen 3 fotoğrafı yayınlandı

Selahattin Demirtaş'ın daha önce görülmeyen 3 fotoğrafı yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.