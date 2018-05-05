AK Parti Kayseri Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, imar barışına ilişkin, "Bir kez el sıkıştıktan, barıştıktan sonra hiçbir vatandaşımız da yasal olmayan, imara uymayan yapı yapmayacak. Yaparsanız bir daha bizden bir şey beklemeyin. Bunu yaptıranlar, müsamaha gösterenler, gerekli tedbiri almayanlara da en ağır cezayı vereceğiz." dedi.
Başbakan Yıldırım, Kayseri Valiliği önünde partisince düzenlenen Kayseri Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, emeklilerin ülke için çalışıp çabaladığını, ürettiğini ve Türkiye'yi mamur hale getirdiğini belirtti.
"Emeklilerimizi ihmal edemeyiz, emeklilerimiz bizim başımızın tacıdır." diyen Yıldırım, emeklilere her yıl ramazan ve kurban bayramları öncesinde bin lira ikramiye verileceğini anımsattı.
Alandaki emeklilere "Memnun musunuz?" sorusunu yönelten ve "evet" yanıtı alan Yıldırım, "Duyuyor musun Kemal Bey, emekliler memnun. Memnun olmayan sensin. Çünkü AK Parti yapar, onlar konuşur. Fark budur. Vatandaşın biri yazıyor sosyal medyada, diyor ki 'Bunlar CHP'nin vaatleriydi, siz CHP'nin vaatlerini açıklıyorsunuz.' Diğer vatandaş da cevap veriyor, diyor ki 'Onlar nasıl olsa iktidara gelemeyeceği için CHP'nin vaatlerini de AK Parti yapıyor.' İşte bizim farkımız bu." ifadelerini kullandı.
Başbakan Yıldırım, açıklanan müjde paketinin, istikrarlı şekilde büyüyen ekonomiye hız kazandıracağını ve kalıcı başarıların beraberinde geleceğini kaydetti.
Açıkladıkları müjde paketi ile büyükleri, evlerin direği yaşlıları unutmadıklarını, yaşlılık aylığını yüzde 100 artırarak 260 liradan 500 liraya çıkardıklarını anlatan Yıldırım, aynı paketle teröre karışmamış ama bir şekilde üniversiteden kaydı silinmiş 500 bin öğrenciye yeniden okuma imkanı getirdiklerini hatırlattı.
- İmar barışı
Müjde paketiyle yılların kangren olmuş sorununa da el attıklarını vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
"13 milyon bina. Türkiye'deki bütün binaların yarısı kadar. Bu 13 milyon bina nüfusun yarısından fazlası demek. 40-50 milyon vatandaşımızın belediye, vakıf, orman ve başka vatandaşlarla problemi var. Deniz kıyısında, yaylalarda, şehirlerde, köylerde, sanayi bölgelerinde problem var. Nedir problem? Binası ile iş yeri ile ruhsatı imarı aynı değil. Sürekli cezai problem tehdit. Dedik ki 'Artık büyük barışı geldi'. Büyük barışın adı imar barışı. Devlet vatandaşlarıyla davalık, kavgalı olmaz. Böylece bu kararı aldık ve 13 milyon binanın yapı kayıt belgesi ile sorunlarını çözüyoruz. Elektrik, su, doğalgaz, altyapı bütün hizmetler aynı şekilde devam edecek."
- "Gerekli tedbiri almayanlara en ağır cezayı vereceğiz"
İmar barışı konusunda çok önemli bir ayrıntının olduğuna işaret eden Yıldırım, "Bir kez el sıkıştıktan sonra barıştıktan sonra hiçbir vatandaşımız da yasal olmayan imara uymayan yapı yapmayacak. Yaparsanız bir daha bizden bir şey beklemeyin. Bunu yaptıranlar, müsamaha gösterenler gerekli tedbiri almayanlara da en ağır cezayı vereceğiz. Herkesin görevini layıkıyla yapması gerekiyor." diye konuştu.
Başbakan Yıldırım, imar barışıyla elde edecekleri kaynağın deprem dönüşümüne gideceğini, depreme dayanıklı yeni şehirler, semtler inşa etmeye gideceğini aktardı.
"Seçime gidiliyor" diye ekonomiyi durduracak, işleri askıya alacak durumda olmadıklarını vurgulayan Yıldırım, "Seçim başka geçim başka. Seçim işleri devam ederken işletmelerin, sanayinin, ekonominin çarkları dönecek, vatandaşın işleri de tıkır tıkır yürüyecek. Hiçbir hizmetin aksamasına müsamaha gösteremeyiz." değerlendirmesini yaptı.
- "24 Haziran seçimlerinde zafer bizim"
Alandaki kadınlara, "Bir kaşığa 40 tane mantı sığdıran Kayserili hanımlarımız, sandıktan bütün milletvekillerini çıkarmaya hazır mısınız?" sorusunu yönelten ve "evet" cevabı alan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:
"Ne kadar çok milletvekili seçersek Meclisimiz o kadar güçlü olacak, Meclis güçlü olunca da Cumhurbaşkanımız daha da güçlü olacak ve daha güzel hizmetleri ülkemiz için milletimiz için yapmaya devam edecek. Şimdi, görev, takdir sizin. 24 Haziran seçimlerinde zafer bizim, zafer milletindir. Bir kez daha milletimizin emanetine, Kayseri'nin duasına ve desteğine talibiz. Biz bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız rüzgarlarla, fırtınalarla çökmez. Çünkü bu çatı milletin çatısıdır. İstikametini milleten alanın yolu pusulası şaşmaz. Bizim ittifakımız aziz milletimizdir. Bu ittifakın ruhu Yenikapı ruhudur. Bu ittifak Kayseri'nin vatan, ezan, bayrak aşkıyla yoğrulmuş, mayasıyla kurulmuştur."
Alandakilere "Kayseri, şer ittifakını sandığa gömmeye var mısınız? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet parolasıyla yeniden tarih yazacak mıyız?" diye soran ve "evet" yanıtını alan Başbakan Yıldırım, Kayseri'nin her zaman yüzleri ak ettiğini bildirdi.
Yıldırım, 24 Haziran'ın Türkiye için milat olacağını, o günde yeni bir zaferin ortaya çıkacağını, zaferin Kayseri'den dalga dalga 780 bin kilometrekare vatan toprağına yayılacağını ifade etti.
Türkiye'nin 100. yılına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile emin adımlarla yürüyeceğini belirten Yıldırım, bunun için durmadan çalışacaklarının sözünü verdi.
(Bitti)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir
Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı
Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu aquaparka dönüştürdüler
İstanbul’da değnekçi dehşeti kamerada
GENAR Müdürü Mustafa Şen: Politik uzay-zaman Erdoğan tarafından bükülmüştür
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı
Yemen'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne Sokotra uyarısı
2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum