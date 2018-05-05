AK Parti Kayseri Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, imar barışına ilişkin, "Bir kez el sıkıştıktan, barıştıktan sonra hiçbir vatandaşımız da yasal olmayan, imara uymayan yapı yapmayacak. Yaparsanız bir daha bizden bir şey beklemeyin. Bunu yaptıranlar, müsamaha gösterenler, gerekli tedbiri almayanlara da en ağır cezayı vereceğiz." dedi.

Başbakan Yıldırım, Kayseri Valiliği önünde partisince düzenlenen Kayseri Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, emeklilerin ülke için çalışıp çabaladığını, ürettiğini ve Türkiye'yi mamur hale getirdiğini belirtti.

"Emeklilerimizi ihmal edemeyiz, emeklilerimiz bizim başımızın tacıdır." diyen Yıldırım, emeklilere her yıl ramazan ve kurban bayramları öncesinde bin lira ikramiye verileceğini anımsattı.

Alandaki emeklilere "Memnun musunuz?" sorusunu yönelten ve "evet" yanıtı alan Yıldırım, "Duyuyor musun Kemal Bey, emekliler memnun. Memnun olmayan sensin. Çünkü AK Parti yapar, onlar konuşur. Fark budur. Vatandaşın biri yazıyor sosyal medyada, diyor ki 'Bunlar CHP'nin vaatleriydi, siz CHP'nin vaatlerini açıklıyorsunuz.' Diğer vatandaş da cevap veriyor, diyor ki 'Onlar nasıl olsa iktidara gelemeyeceği için CHP'nin vaatlerini de AK Parti yapıyor.' İşte bizim farkımız bu." ifadelerini kullandı.