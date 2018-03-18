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AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız: “Hamd olsun Türk Bayrağını Afrin’de göndere çektik” dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2018 14:09 | Son Güncelleme

Kayseri Valiliği tarafından Çanakkale Zaferinin 103.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız: “Hamd olsun Türk Bayrağını Afrin’de göndere çektik” dedi.

Kayseri Valiliği tarafından Çanakkale Zaferinin 103. Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen organizasyonda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, “ Hamd olsun Afrin’de Türk Bayrağını göndere çektik” dedi.
Kayseri Valiliği tarafından Çanakkale Zaferinin 103. Yıldönümü dolayısıyla verilen yemekte protokol şehit aileleri ile bir araya geldi. Burada gazetecilere açıklama yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, "Vatan uğruna kendini feda eden şehitlerimizi minnetle anıyoruz ve bu etkinlikte bir kez daha onları yad ediyoruz" dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, “Hem teröristlerin kaçtığı hem de sivilleri kalkan ettiği bir ortam da bu operasyon gerçekleşti. Bugün o müjdeli haberi sevinerek aldık. Hamd olsun Afrin merkezinde de artık Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Jandarma Özel Harekatın ve Polis Özel Harekatın etkileriyle beraber iyi bir noktaya gelinmiş oldu” dedi.
“Bitti mi hayır!”
Operasyonun devam ettiğini vurgulayan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız: “ Artık sivillerin arasında şehri terk eden teröristlerin olduğunu görüyoruz. Dün ve önceki gün hem sosyal medyayı hem de basına yansıdı. Sivillerin araçlarını yakanlar, onları kurşunlayanlar ve onları bombalayanlar bu görüntülerle beraber bir yere kaçamayacaklarını, dünya basınını algı ile yönetmeye çalışanların olduğu bir ortamda muvaffak olamadıklarını bir kez daha gördük. Çünkü bu iletişim dünyasında hiç kimsenin birbirini aldatamayacağını görüntülerle beraber ortaya koyduk. İnşallah daha da iyi olacak. Afrin’de Türkiye’nin en büyük kamburu olan PKK ve uzantılarının bundan sonra muvaffak olamayacaklarını ve artık üzerimizden atacağımızı burada bir kez daha görmüş oluyoruz” diye konuştu.

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