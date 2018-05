AK Parti Kepez İlçe Danışma Meclisi Toplantısı

Çavuşoğlu, "Çünkü bize hep yanlış öğrettiler, hep ecdadımız kötülendi. Nasıl bir millet olduğumuzu, tarihte hangi mücadeleleri verdiğimizi Kut'ül Amare'de, Çanakkale'de ve Osmanlı'nın gittiği her yerde ne mücadeleler verdiğimizi, ne zaferler elde ettiğimizi, küllerimizden tekrar doğduğumuzu hatırladık, öğrenmeye başladık. Ecdadımızın dünyada gittiği her yere nasıl adalet götürdüğünü, gittiği her yeri nasıl ihya ettiğini tekrar hatırlamaya başladık." diye konuştu.

Bunları yaparken işlerinin kolay olmadığını, 2002 yılından bu yana çıkan engeller karşısında hep dik durduklarını ifade eden Çavuşoğlu, bu engellerden en sonuncusunun 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi olduğunu dile getirdi.

Eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, yolsuzlukla mücadelede, ekonomide önemli reformların yapıldığını belirten Çavuşoğlu, bunun yanı sıra mazlumların, ihtiyaç sahiplerinin de yanlarında olduklarını kaydetti.

- "Sorunlar konusunda maalesef küresel sistem başarısız"

Dünyada da mazlumların yanında yer aldıklarını, bugün Türkiye'nin dünyada 2 milyar ümmetin umudu olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali'den Orta Asya'ya, Balkanlardan Afrika'ya ihtiyacı olanlara 6 milyar dolardan fazla insani yardım yapıldığını anımsattı.