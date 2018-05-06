Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugünkü sistemde, yani bugünkü dünyada, bugün yaşadığımız sorunlar karşısında maalesef küresel sistem başarısız. Savaşları engelleyemiyor, çatışmaları durduramıyor, mazlumların sorunlarını çözemiyor. Dolayısıyla bu sistemin reforme edilmesi gerektiğini açık açık söyleyen kişi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi. Mimar Sinan Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Kepez İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Bakan Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimleri için Antalya'dan 127 aday adayı olduğunu, hepsini tebrik ettiğini söyledi. 24 Haziran'da cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin olacağını anımsatan Çavuşoğlu, "Çok partili döneme geçildikten sonra belki de Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde en önemli, en kritik seçim." diye konuştu. Çok partili sisteme geçildikten sonra tek partili hükümetlerin olduğu dönemlerde büyük hamleler yapıldığını kaydeden Çavuşoğlu, koalisyonların yaşanmaması, sistemin güçlü olması, istikrar için yeni sisteme geçildiğini, seçimlere bu bilinçle gidilmesi gerektiğini vurguladı.

24 Haziran'dan sonra yasaların TBMM'de milletvekilleri tarafından hazırlanacağını, bürokratların hazırladıkları taslaklar ile değil, milletvekilleri tarafından yasama çalışmaları yapılacağını anlatan Çavuşoğlu, bunun yanı sıra cumhurbaşkanı dahil, hükümette görev alanların Meclise karşı sorumluluğunun yanında, yargıya karşı sorumluluğunun da getirildiğini kaydetti. Çavuşoğlu, "Şu andaki sistemde cumhurbaşkanında yetki çok var, en az başbakan kadar yetki var ama sorumluluk ve hesap verebilirlik sıfır. Dolayısıyla yeni sistemde hem yürütme hem de yasama güçlü olacak." açıklamasında bulundu. 16 yılda çok önemli şeyler yaptıklarını, bir zihniyet değişimin gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, millet için devlet anlayışını Türkiye'de yerleştirdiklerini, bunun 24 Haziran'dan sonra daha güçlü bir şekilde görülebileceğini bildirdi. - "Milletin kendisine olan güvenini tekrar geri getirdik" 16 yılda Türkiye'yi çok değiştirdiklerini, anlayışları, zihniyetleri değiştirdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, ecdatla gurur duyulması gerektiğini bir kez daha hatırlattıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "Çünkü bize hep yanlış öğrettiler, hep ecdadımız kötülendi. Nasıl bir millet olduğumuzu, tarihte hangi mücadeleleri verdiğimizi Kut'ül Amare'de, Çanakkale'de ve Osmanlı'nın gittiği her yerde ne mücadeleler verdiğimizi, ne zaferler elde ettiğimizi, küllerimizden tekrar doğduğumuzu hatırladık, öğrenmeye başladık. Ecdadımızın dünyada gittiği her yere nasıl adalet götürdüğünü, gittiği her yeri nasıl ihya ettiğini tekrar hatırlamaya başladık." diye konuştu. Bunları yaparken işlerinin kolay olmadığını, 2002 yılından bu yana çıkan engeller karşısında hep dik durduklarını ifade eden Çavuşoğlu, bu engellerden en sonuncusunun 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi olduğunu dile getirdi. Eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, yolsuzlukla mücadelede, ekonomide önemli reformların yapıldığını belirten Çavuşoğlu, bunun yanı sıra mazlumların, ihtiyaç sahiplerinin de yanlarında olduklarını kaydetti. - "Sorunlar konusunda maalesef küresel sistem başarısız" Dünyada da mazlumların yanında yer aldıklarını, bugün Türkiye'nin dünyada 2 milyar ümmetin umudu olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali'den Orta Asya'ya, Balkanlardan Afrika'ya ihtiyacı olanlara 6 milyar dolardan fazla insani yardım yapıldığını anımsattı.