AK Parti Kırıkkale Teşkilatı seçim startını verdi

Yaklaşan 2019 yerel yönetim seçimleri için Kırıkkale AK Parti Teşkilatı düzenlenen kamp ile yol haritasını çizdi.

AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından istişare ve değerlendirme kampı düzenlendi. Kampta düzenlenen toplantılarda 2019 yerel yönetimler seçimleri öncesi şehirdeki son durum ele alındı ve yapılacaklar tartışıldı.

Toplantının açılış konuşmasında AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, “Yüreğinde taşıdığı bileği bükülmez bir Türkiye idealini, tüm gönüllere nakşeden büyük lider Recep Tayyip Erdoğan’ın ardında bir nefer olmaktan ve Kırıkkale’ye hizmet etmekten her daim onur duyuyorum. Kırıkkale’de her iki seçimde de hedefimiz çok büyük. Tüm teşkilatlarımızla bu kutlu yürüyüş ve büyük diriliş için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmamız gerekiyor. Yeni ve dinamik teşkilatlarımızla, 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve yerel yönetimler seçimlerine hazırız. Allah’ın izniyle de Kırıkkalemizde tüm ilçeleri alarak, hedeflediğimiz başarının altına imza atacağız” diye konuştu.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Abdullah Öztürk ve Mehmet Demir ise konuşmalarında, Ak Parti Kırıkkale İl teşkilatlarında sergilenen birlik ve beraberlikten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Milletvekili Ramazan Can, görüşlerini “İstikrar varsa güçlü birliktelik olur, beraberlik varsa ortaya başarı çıkar” sözleriyle ifade etti.

AK Parti Kırıkkale İl Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme toplantısında söz alan belediye başkanları ise ilçelerinde gerçekleştirdikleri yatırım ve hizmetler hakkında bilgi aktardılar. Önümüzdeki döneme dair projeksiyonlarını da teşkilat mensupları ile paylaşan belediye başkanları, beldeleri imar etme yolunda heyecanlarını kaybetmediklerini ifade ederek, ‘istikrar devam ettiği ve görev verildiği sürece, hizmet etme gayreti içinde olacaklarına’ vurgu yaptılar.

İki gün süren AK Parti Kırıkkale kampında teşkilat mensuplarına Yerel Yönetimler Başkanı Savaş Geyik tarafından, şehirde gerçekleştirilen siyasi faaliyetlere dair hazırlanan bir sinevizyon gösterimi sunuldu.