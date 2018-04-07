AK Parti Kırkağaç’ta Özlem Onursal’a devam edecek

AK Parti Kırkağaç Kadın Kolları Başkanlığında tek listeyle gidilen seçimlerde mevcut başkan Özlem Onursal yeniden başkanlığa seçildi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı 5. olağan kongresi gerçekleştirildi. Kongrede 2 ay önce AK Parti Genel Merkezi tarafından atanan Başkan Özlem Onursal tek listeyle seçime girdi. Kongreye katılan delegelerin tamamından oy alan Onursal, AK Parti Kadın Kolları Başkanı olarak seçildi. Onursal’ın başkalığındaki Kadın Kollarında yönetimde şu isimler yer aldı: Güllü Aydın, Sema Nur Öztürk, Gizem Sel, Selin Özkurnaz, Nesrin Çetincan, Ruhiye Tavas, Şennur Adar, Asuman Çömlek, Dilek Turhan, Fadime Kurtul, Emine Özçetin, Fatma Karabıyık, Aysel Çınaklı, Ayşe Gobar.

Belediye Kültür Merkezinde yapılan kongreye AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Manisa Kadın Kolları İl Başkanı Aynil Yavaş, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Erdoğan Kılınç, AK Parti Kırkağaç Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin Nohutçuoğlu ile çok sayıda partili katıldı.