AK Parti Kırklareli İl Kadın Kolları 5. Olağan Genel Kurulu

KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Hepimizi bir araya getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir Türkiye sevdamız var. Dolayısıyla 2023 hedeflerimiz içerisinde, dünya ekonomisinin ilk 10'una girebilecek bir Türkiye hedefimiz var. Bugün Zeytin Dalı operasyonunda yüzde 80'i, 90'ı milli teçhizatların kullanıldığı bir Türkiye'den bahsediyoruz." dedi.

Çam, Kültür Merkezi salonunda düzenlenen partisinin Kırklareli İl Kadın Kolları 5. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin hikayesinin Kırklareli'de başladığını söyledi.

Kırklareli'nin çok ayrı bir yere sahip olduğunu belirten Çam, bu nedenle Kırklareli'nin "Ak belediyecilik" ile tanışması gerektiğini ifade etti.

Sahada daha etkin biçimde çalışacaklarını anlatan Çam, "81 ilimizde 921 ilçemizde çalışmalarımız ile 2019'a hazır bir teşkilat yapılanması oluşturacağız. AK Parti, kadınlarımızın yol arkadaşlığı ile büyüdü. Sayın Cumhurbaşkanımız her toplantıda kadın kollarının sorumluluğunu bildiriyor." diye konuştu.