AK Parti Kırklareli İl Kadın Kolları 5. Olağan Genel Kurulu

Çam, 4,5 milyon üyesiyle dünyanın en büyük örgütlü kadın teşkilatı olduklarını vurgulayarak, kadınların siyasette daha etkin rol alabilmesi için çalıştıklarını dile getirdi.

Anamuhalefet partisini eleştiren Çam, şöyle devam etti:

"Geçmişteki anamuhalefet partisinin zihniyetiyle şu anki zihniyet arasındaki çok büyük bir uçurumu, bizler kadınlar olarak her fırsatta gittiğimiz her kapıda anlatmak gibi bir yükümlülüğümüz de var. Partilerinin il başkanlığına gelmiş kadın bir siyasetçinin ezanlarımıza laf söylemesi, şehitlerimize laf söylemesi, milli ve manevi değerlerimize karşı duruşunu her fırsatta biz seçmenlerimize anlatmak durumundayız. Özellikle Ak kadınlarımızın önemli görevlerinden birinin de bu olduğunu bilmesi gerekiyor. Parti meclis üyesi 'O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık nolur ya' diyecek kadar hadsiz davranabiliyor. 'PYD terör örgütü değildir' diyebiliyor. 'Nereden bileceğim, nasıl kanıtlayacaksınız', diğer taraftan 'şehitler ölmez, vatan bölünmez diye bir cümleyi duymak istemiyorum, en nefret ettiğim cümle bu' diyebilecek kadar hadsizleşebiliyor. Biz bugün ülkemiz üzerinde oynanan oyunları çok iyi anlayabilen bir kadın kollarıyız. Bunları da her gittiğimiz yerde anlatmak durumundayız."