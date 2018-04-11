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AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz:

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 18:35 | Son Güncelleme

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, "Dünyada 10.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, "Dünyada 10. yüzyıldan beri Roman toplumunun yaşadığını biliyoruz. Özellikle şu anda dünyada 20 milyon aşkın Roman’ın 5 milyonu ülkemizde yaşıyor" dedi.
AK Parti’li Minsolmaz, TBMM’de Roman vatandaşlarla beraber açıklama yaptı. Minsolmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan himayelerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık’ın başkanlığında Büyük Roman Buluşmasını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, hanımefendinin, Bakanlarımızın, Genel Başkan Yardımcılarımızın, milletvekillerimizin katıldığı bu buluşmada hem Roman kültürünün tanıtılması hem de bugüne kadar hükümetimiz döneminde gelinen süreci anlatan güzel paylaşımlar yapıldı. Özellikle 2006 yılında ayrımcılığın ortadan kalkması için bazı mevzuatlarda yapılan düzenlemeler, siromo projesi ve yine eylem planı ile ilgili olarak güzel açıklamaların ve paylaşımların yapıldığı toplantı sonrası Meclisimize geldik. Dünyada 10. yüzyıldan beri Roman toplumunun yaşadığını biliyoruz. Özellikle şu anda dünyada 20 milyon aşkın Roman’ın 5 milyonu ülkemizde yaşıyor" ifadesini kullandı.

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